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Девушка Милевского вернула его к плохим привычкам — что известно

9 января 2025 09:47
Станислав Костюк - Редактор
Милевский вместе со своей девушкой вернулся к плохим привычкам
Артем Милевский на кухне. Фото: instagram.com/timi1010/
Станислав Костюк - Редактор

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский заставил волноваться своих поклонников. Экс-футболист уже несколько дней подряд публикует провокационные сообщения. 

На этот раз Милевский на своей странице в Instagram продемонстрировал, чем занимается дома со своей девушкой. 

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В конце 2024 года стало известно о том, что сердце Артема Милевского снова оказалось несвободно. Бывший футболист завел роман с красивой брюнеткой, пара начала регулярно публиковать общие фотографии. 

Болельщики порадовались за спортсмена, однако в последнее время поведение Милевского снова изменилось. Артем продолжает заниматься эпатажем, и в последнее время тон его сообщений в социальных сетях стал противоречивым. 

Артем Милевский
Артем Милевский с девушкой. Фото: instagram.com/timi1010/

Чем Милевский занимается с девушкой 

Бывший форвард уединился со своей избранницей после того, как его поздравление "с нормальным Рождеством" оскорбило часть болельщиков. Милевский опубликовал новую серию фотографий, на которых видно, как он проводит вечер. 

Артем Милевский
Как Милевский провел вечер. Фото: instagram.com/timi1010/

Спортсмен остался дома со своей девушкой, пара решила посмотреть фильм "Мистер и миссис Смит". Перед этом влюбленные приготовили обильный ужин с красной рыбой и креветками. 

"И идите все н****", — так Милевский подписал одну из фотографий, на которой он хвастается вкусной, но не полезной пищей. 

Напомним, голкипер сборной Украины Андрей Лунин обсудил с руководством "Реала" свое будущее в мадридском клубе. 

Олимпийская чемпионка Яна Клочкова показала, как выглядит спустя 20 лет после своего спортивного триумфа. 

В "Александрии" может появиться бывший футболист сборной Франции. 

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09:39 Годовщина iPhone — как Apple совершила революцию на рынке в 2007

09:27 Одесса и Николаев под угрозой — нефтяное пятно в Черном море

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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