Арсенал знайшов заміну Зінченку в Барселоні

Гравці "Барселони" перед матчем. Фото: instagram.com/ronaldaraujo_4/

Каталонська "Барселона" здобула важливу перемогу у півфіналі Суперкубка Іспанії. Підопічні Ганса-Дітера Фліка обіграли "Атлетик" з рахунком 2:0.

У цьому поєдинку відбулося одразу декілька знакових подій, повідомляє El Mundo Deportivo.

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У середу, 8 січня, "Барселона" розпочала календарний рік із перемоги над "Атлетиком" (2:0) у Суперкубку Іспанії. Каталонська команда грала не оптимальним складом. Воротар "синьо-гранатових" Іньякі Пенья став батьком і не зміг узяти участь у поєдинку. Замість нього на поле знову вийшов Войцех Щенсний.

Рональд Араухо під час розминки. Фото: instagram.com/ronaldaraujo_4/

Також до складу "Барселони" після травми повернувся Рональд Араухо, який за Хаві був лідером оборони й навіть капітаном команди. В останні місяці активно циркулюють чутки про швидкий відхід гравця з "Барселони". Одним із претендентів на нього став "Арсенал".

Деталі трансферу Араухо

Флік зацікавлений у подальшій співпраці з уругвайським гравцем, але сам Рональд хоче змінити клуб. "Барселона" не перешкоджатиме цьому. До травми головним претендентом на Араухо була "Баварія", яка, за чутками, готова була запропонувати за нього 100 млн євро.

Того разу "Барса" відмовилася від трансферу, а зараз вартість футболіста знизилася до 30 млн євро. Ця ціна влаштовує "Арсенал", який готовий відпустити кілька своїх гравців на чолі з Олександром Зінченком і шукає їм заміну.

Олександр Зінченко під час матчу. Фото: instagram.com/zinchenko/

Араухо може зіграти як у центрі оборони, так і на обох флангах. Універсальний захисник вміє читати гру, володіє витривалістю, однак при цьому схильний до травм.

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