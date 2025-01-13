Анчелотти раскритиковал Реал после разгрома от Барселоны

Карло Анчелотти утешает Килиана Мбаппе. Фото: Reuters

Мадридский "Реал" снова проиграл каталонской "Барселоне". Команда Ханса-Дитера Флика завоевала Суперкубок Испании и установила несколько рекордов.

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти назвал единственного футболиста, к которому у него нет претензий, сообщает Si.com.

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В матче за Суперкубок Испании "Реал" забил первый гол, но в итоге проиграл со счетом 2:5. Мадридская команда завершила поединок в численном большинстве, что не помогло ей избежать поражения.

Кубарси и Араухо поднимают Беллингема. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Это первый случай, когда "королевский клуб" при Карло Анчелотти пропустил 5 голов. Впервые в истории "Реал" пропустил больше четырех мячей в двух подряд матчах с "Барселоной" во всех турнирах. Более того, в последний раз каталонцы забили мадридцам 4 гола за первый тайм 82 года назад.

Что Анчелотти сказал о матче

Главный тренер "Реала" разочарован разгромным поражением своей команды. Он отметил, что с первых минут поединка игра у "бланкос" не прошла. По словам Анчелотти, мадридцы плохо оборонялись, не были похожи на единый коллектив и слишком легко позволяли сопернику забивать голы. Тренер "Реала" разочарован в игре команды и практически каждого футболиста, кроме Килиана Мбаппе, который забил гол и заработал удаление у соперника.

"Когда удалили вратаря "Барселоны", я надеялся, что "Реал" сумеет этим воспользоваться и сравняет счет. Но соперник оборонялся лучше, чем мы. Мы не сумели сыграть компактно, и это коллективная проблема", — заявил Анчелотти.

Напомним, защитник каталонской "Барселоны" может перейти в другой известный клуб.

Дани Ольмо получил возможность и дальше выступать за "Барселону", однако это решение может оказать негативное влияние на чемпионат Испании.

Тем временем "Реал" собирается найти новый клуб для Андрея Лунина и еще трех футболистов.