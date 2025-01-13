Анчелотті розкритикував Реал після розгрому від Барселони

Карло Анчелотті втішає Кіліана Мбаппе. Фото: Reuters

Мадридський "Реал" знову програв каталонській "Барселоні". Команда Ганса-Дітера Фліка завоювала Суперкубок Іспанії та встановила кілька рекордів.

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті назвав єдиного футболіста, до якого у нього немає претензій, повідомляє Si.com.

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У матчі за Суперкубок Іспанії "Реал" забив перший гол, але в підсумку програв із рахунком 2:5. Мадридська команда завершила поєдинок у чисельній більшості, що не допомогло їй уникнути поразки.

Кубарсі та Араухо піднімають Беллінгема. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Це перший випадок, коли "королівський клуб" за Карло Анчелотті пропустив 5 голів. Уперше в історії "Реал" пропустив понад чотири м'ячі у двох поспіль матчах із "Барселоною" у всіх турнірах. Ба більше, востаннє каталонці забили мадридцям 4 голи за перший тайм 82 роки тому.

Що Анчелотті сказав про матч

Головний тренер "Реала" розчарований розгромною поразкою своєї команди. Він зазначив, що з перших хвилин поєдинку гра у "бланкос" не пройшла. За словами Анчелотті, мадридці погано оборонялися, не були схожі на єдиний колектив і занадто легко дозволяли супернику забивати голи. Тренер "Реала" розчарований у грі команди й практично кожного футболіста, окрім Кіліана Мбаппе, який забив гол і заробив вилучення в суперника.

"Коли вилучили воротаря "Барселони", я сподівався, що "Реал" зуміє цим скористатися і зрівняє рахунок. Але суперник оборонявся краще, ніж ми. Ми не зуміли зіграти компактно, і це колективна проблема", — заявив Анчелотті.

Нагадаємо, захисник каталонської "Барселони" може перейти в інший відомий клуб.

Дані Ольмо отримав можливість і надалі виступати за "Барселону", однак це рішення може негативно вплинути на чемпіонат Іспанії.

Тим часом "Реал" збирається знайти новий клуб для Андрія Луніна і ще трьох футболістів.