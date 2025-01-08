Барселона може заявити Ольмо, але це тимчасове рішення — що відомо

Гравець "Барселони" Дані Ольмо під час матчу. Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

Найгучніший скандал в іспанському футболі останнього року продовжується. Проте, здається, було знайдено тимчасове рішення.

"Барселона" отримала дозвіл на реєстрацію Дані Ольмо та Пау Віктора, пише Marca.

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Цей дозвіл є тимчасовим. А саме рішення — не остаточним.

Дані Ольмо під час матчу. Фото: REUTERS/Albert Gea

Що відомо

Вища рада зі спорту оформила тимчасовий дозвіл на реєстрацію двох гравців "Барселони".

Це рішення не означає, що футболістам остаточно дозволили грати за каталонців до кінця сезону.

Юристи продовжать вивчати справу, і через кілька місяців її відновлять.

Уже відомо, що і Ольмо, і Віктор зможуть зіграти у сьогоднішньому поєдинку у Суперкубку Іспанії. "Барселона" гратиме проти "Атлетіка".

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