Барселона может заявить Ольмо, но это временное решение — что известно

Игрок "Барселоны" Дани Ольмо во время матча. Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

Самый громкий скандал в испанском футболе последнего года продолжается. Однако, кажется, было найдено временное решение.

"Барселона" получила разрешение на регистрацию Дани Ольмо и Пау Виктора, пишет Marca.

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Это разрешение является временным. А само решение — не окончательным.

Дани Ольмо во время матча. Фото: REUTERS/Albert Gea

Что известно

Высший совет по спорту оформил временное разрешение на регистрацию двух игроков "Барселоны".

Это решение не означает, что футболистам окончательно разрешили играть за каталонцев до конца сезона.

Юристы продолжат изучать дело, и через несколько месяцев его возобновят.

Уже известно, что и Ольмо, и Виктор смогут сыграть в сегодняшнем поединке в Суперкубке Испании. "Барселона" будет играть против "Атлетика".

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