Дружина гравця Динамо взяла участь у гарячій фотосесії — фото

Дружина гравця "Динамо" Максима Брагару Марія. Фото: instagram.com/marusya22

Дружина гравця київського "Динамо" Максима Брагару активно веде свої соцмережі. Марія Брагару — майстер спорту з художньої гімнастики, вона періодично радує своїх підписників новими фото.

Кадри з нової фотосесії вже опубліковані в Instagram Марії Брагару, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Хто такий Максим Брагару

Півзахисник київського "Динамо", колишній гравець одеського "Чорноморця".

Брав участь в Олімпіаді у складі олімпійської збірної України.

За "Динамо" цього сезону відіграв 19 поєдинків, у яких забив один м'яч.

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