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Дружина молодої зірки Динамо роздягнулася заради фотосесії

8 січня 2025 17:24
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Дружина гравця Динамо взяла участь у гарячій фотосесії — фото
Дружина гравця "Динамо" Максима Брагару Марія. Фото: instagram.com/marusya22
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Дружина гравця київського "Динамо" Максима Брагару активно веде свої соцмережі. Марія Брагару — майстер спорту з художньої гімнастики, вона періодично радує своїх підписників новими фото. 

Кадри з нової фотосесії вже опубліковані в Instagram Марії Брагару, повідомляє портал Новини.LIVE. 

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A post shared by Mariia Bragaru (@marusya22)

Хто такий Максим Брагару

Півзахисник київського "Динамо", колишній гравець одеського "Чорноморця". 

Брав участь в Олімпіаді у складі олімпійської збірної України. 

За "Динамо" цього сезону відіграв 19 поєдинків, у яких забив один м'яч. 

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17:29 Троє дітей у двох шлюбах — як оформити відстрочку

17:28 У Білорусі на кордоні з Черніговом будуть навчання з теробороною

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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