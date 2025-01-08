Жена игрока Динамо приняла участие в горячей фотосессии — фото

Жена игрока "Динамо" Максима Брагару Мария. Фото: instagram.com/marusya22

Жена игрока киевского "Динамо" Максима Брагару активно ведет свои соцсети. Мария Брагару — мастер спорта по художественной гимнастике, она периодически радует своих подписчиков новыми фото.

Кадры из новой фотосессии уже опубликованы в Instagram Марии Брагару, сообщает портал Новини.LIVE.

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Кто такой Максим Брагару

Полузащитник киевского "Динамо", бывший игрок одесского "Черноморца".

Принимал участие в Олимпиаде в составе олимпийской сборной Украины.

За "Динамо" в этом сезоне отыграл 19 поединков, в которых забил один мяч.

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