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Жена молодой звезды Динамо разделась ради фотосессии

8 января 2025 17:24
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Жена игрока Динамо приняла участие в горячей фотосессии — фото
Жена игрока "Динамо" Максима Брагару Мария. Фото: instagram.com/marusya22
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Жена игрока киевского "Динамо" Максима Брагару активно ведет свои соцсети. Мария Брагару — мастер спорта по художественной гимнастике, она периодически радует своих подписчиков новыми фото.

Кадры из новой фотосессии уже опубликованы в Instagram Марии Брагару, сообщает портал Новини.LIVE.

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Фото получились очень "горячими". А сама Мария в очередной раз продемонстрировала свою великолепную форму.

 

Кто такой Максим Брагару

Полузащитник киевского "Динамо", бывший игрок одесского "Черноморца".

Принимал участие в Олимпиаде в составе олимпийской сборной Украины.

За "Динамо" в этом сезоне отыграл 19 поединков, в которых забил один мяч.

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спорт Динамо УПЛ жены футболистов Максим Брагару

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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