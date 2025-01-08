Домагой Віда здивував міс Хорватію розкішним подарунком

Івана Віда у себе вдома. Фото: instagram.com/ivana_vida/

Дружина колишнього футболіста збірної Хорватії отримала шикарний подарунок на день народження. Домагой Віда вручив дружині ключі від автомобіля класу люкс.

Івана Віда продемонструвала підписникам нову автівку на своїй сторінці в Instagram.

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Відома модель і дружина колишнього гравця "Динамо" Домагоя Віди не залишилася без подарунка на своє 31-річчя. Міс Хорватія 2014 року отримала від спортсмена новий автомобіль Bentley, вартість якого перевищує 10 млн гривень. Дівчина продемонструвала фотографії подарунка, до якого докладався красивий букет квітів.

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Чим відомий Домагой Віда

Захисник збірної Хорватії перейшов до "Динамо" у 2013 році й одразу став одним із лідерів київської команди. Футболіст виступав за "біло-синіх" до 2022 року, двічі ставав чемпіоном і володарем Кубка країни.

Домагой та Івана Віда. Фото: instagram.com/ivana_vida/

Під час чемпіонату світу 2019 року Домагой Віда разом із хорватом Огнєном Вукоєвичем, який теж виступав за "Динамо", записав відео. У ролику футболісти скандували "Слава Україні", що викликало бурхливу реакцію в Росії.

Івана Віда в купальнику. Фото: instagram.com/ivana_vida/

Після відходу з "Динамо" Віда довго виступав за турецький "Бешикташ", а з 2022 року 35-річний хорват захищає кольори клубу АЕК (Афіни).

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