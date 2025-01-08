Домагой Віда здивував міс Хорватію розкішним подарунком

Ексзірка Динамо подарував дружині розкішний Bentley — фото
Дружина колишнього футболіста збірної Хорватії отримала шикарний подарунок на день народження. Домагой Віда вручив дружині ключі від автомобіля класу люкс.
Івана Віда продемонструвала підписникам нову автівку на своїй сторінці в Instagram.
Відома модель і дружина колишнього гравця "Динамо" Домагоя Віди не залишилася без подарунка на своє 31-річчя. Міс Хорватія 2014 року отримала від спортсмена новий автомобіль Bentley, вартість якого перевищує 10 млн гривень. Дівчина продемонструвала фотографії подарунка, до якого докладався красивий букет квітів.
Чим відомий Домагой Віда
Захисник збірної Хорватії перейшов до "Динамо" у 2013 році й одразу став одним із лідерів київської команди. Футболіст виступав за "біло-синіх" до 2022 року, двічі ставав чемпіоном і володарем Кубка країни.
Під час чемпіонату світу 2019 року Домагой Віда разом із хорватом Огнєном Вукоєвичем, який теж виступав за "Динамо", записав відео. У ролику футболісти скандували "Слава Україні", що викликало бурхливу реакцію в Росії.
Після відходу з "Динамо" Віда довго виступав за турецький "Бешикташ", а з 2022 року 35-річний хорват захищає кольори клубу АЕК (Афіни).
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