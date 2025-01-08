Домагой Вида удивил мисс Хорватию роскошным подарком

Экс-звезда Динамо подарил жене роскошный Bentley — о ком речь
Супруга бывшего футболиста сборной Хорватии получила шикарный подарок на день рождения. Домагой Вида вручил жене ключи от автомобиля класса люкс.
Ивана Вида продемонстрировала подписчикам новую машину на своей странице в Instagram.
Известная модель и жена бывшего игрока "Динамо" Домагоя Виды не осталась без подарка на свое 31-летие. Мисс Хорватия 2014 года получила от спортсмена новый автомобиль Bentley, стоимость которого превышает 10 млн гривен. Девушка продемонстрировала фотографии подарка, к которому прилагался красивый букет цветов.
Чем известен Домагой Вида
Защитник сборной Хорватии перешел в "Динамо" в 2013 году и сразу стал одним из лидеров киевской команды. Футболист выступал за "бело-синих" до 2022 года, дважды становился чемпионом и обладателем Кубка страны.
Во время чемпионата мира 2019 года Домагой Вида вместе с хорватом Огненом Вукоевичем, который тоже выступал за "Динамо", записал видео. В ролике футболисты скандировали "Слава Украине", что вызвало бурную реакцию в России.
После ухода из "Динамо" Вида долго выступал за турецкий "Бешикташ", а с 2022 года 35-летний хорват защищает цвета клуба АЕК (Афины).
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