Домагой Вида удивил мисс Хорватию роскошным подарком

Ивана Вида у себя дома. Фото: instagram.com/ivana_vida/

Супруга бывшего футболиста сборной Хорватии получила шикарный подарок на день рождения. Домагой Вида вручил жене ключи от автомобиля класса люкс.

Ивана Вида продемонстрировала подписчикам новую машину на своей странице в Instagram.

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Известная модель и жена бывшего игрока "Динамо" Домагоя Виды не осталась без подарка на свое 31-летие. Мисс Хорватия 2014 года получила от спортсмена новый автомобиль Bentley, стоимость которого превышает 10 млн гривен. Девушка продемонстрировала фотографии подарка, к которому прилагался красивый букет цветов.

Чем известен Домагой Вида

Защитник сборной Хорватии перешел в "Динамо" в 2013 году и сразу стал одним из лидеров киевской команды. Футболист выступал за "бело-синих" до 2022 года, дважды становился чемпионом и обладателем Кубка страны.

Домагой и Ивана Вида. Фото: instagram.com/ivana_vida/

Во время чемпионата мира 2019 года Домагой Вида вместе с хорватом Огненом Вукоевичем, который тоже выступал за "Динамо", записал видео. В ролике футболисты скандировали "Слава Украине", что вызвало бурную реакцию в России.

Ивана Вида в купальнике. Фото: instagram.com/ivana_vida/

После ухода из "Динамо" Вида долго выступал за турецкий "Бешикташ", а с 2022 года 35-летний хорват защищает цвета клуба АЕК (Афины).

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