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Экс-звезда Динамо подарил жене роскошный Bentley — о ком речь

8 января 2025 09:29
Станислав Костюк - Редактор
Домагой Вида удивил мисс Хорватию роскошным подарком
Ивана Вида у себя дома. Фото: instagram.com/ivana_vida/
Станислав Костюк - Редактор

Супруга бывшего футболиста сборной Хорватии получила шикарный подарок на день рождения. Домагой Вида вручил жене ключи от автомобиля класса люкс. 

Ивана Вида продемонстрировала подписчикам новую машину на своей странице в Instagram

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Известная модель и жена бывшего игрока "Динамо" Домагоя Виды не осталась без подарка на свое 31-летие. Мисс Хорватия 2014 года получила от спортсмена новый автомобиль Bentley, стоимость которого превышает 10 млн гривен. Девушка продемонстрировала фотографии подарка, к которому прилагался красивый букет цветов. 

Чем известен Домагой Вида 

Защитник сборной Хорватии перешел в "Динамо" в 2013 году и сразу стал одним из лидеров киевской команды. Футболист выступал за "бело-синих" до 2022 года, дважды становился чемпионом и обладателем Кубка страны. 

Домагой и Ивана Вида
Домагой и Ивана Вида. Фото: instagram.com/ivana_vida/

Во время чемпионата мира 2019 года Домагой Вида вместе с хорватом Огненом Вукоевичем, который тоже выступал за "Динамо", записал видео. В ролике футболисты скандировали "Слава Украине", что вызвало бурную реакцию в России. 

Ивана Вида
Ивана Вида в купальнике. Фото: instagram.com/ivana_vida/

После ухода из "Динамо" Вида долго выступал за турецкий "Бешикташ", а с 2022 года 35-летний хорват защищает цвета клуба АЕК (Афины). 

Напомним, кандидат в сборную Украины Максим Хлань может подписать контракт с амбициозным клубом из УПЛ. 

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спорт футбол Динамо автомобиль жены футболистов

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09:17 В ВОЗ проинформировали об угрозах метапневмовируса

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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