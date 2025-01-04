Ла Ліга та Федерація футболу Іспанії відмовились реєструвати Ольмо гравцем Барселони

Гравці "Барселони" Дані Ольмо та Роберт Левандовськи під час матчу. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Епопея із реєстрацією гравців "Барселони" на другу частину сезону, схоже, підійшла до завершення. Хоча ще будуть певні варіанти.

Федерація футболу Іспанії відмовила "Барселоні" у реєстрації Дані Ольмо та Пау Віктора на другу частину сезону, повідомляє пресслужба RFEF.

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Це рішення було ухвалене на фоні оптимізму керівництва каталонців щодо реєстрації цих гравців. Вони були впевнені, що це відбудеться.

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Reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio de coordinación LALIGA-RFEF



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Що вирішили у RFEF

В Комітеті з моніторингу RFEF та Ла Ліги заявили, що після виконання "Барселоною" вимог фінансового контролю та надання клубом відповідної документації, орган з перевірки бюджету Ла Ліги дозволив розширити зарплатний ліміт каталонців з 3 січня.

"У цьому зв’язку, після подання запитів на ліцензії для зазначених гравців з боку "Барселони" та аналізу застосовних регламентів федерації, Комітет з моніторингу прийняв рішення не надавати попереднє погодження або остаточну ліцензію, запитувану "Барселоною" для гравців Дані Ольмо та Пау Віктора", — підкреслили у заяві.

Рішення було ухвалене "відповідно до буквального тлумачення статей 130.2 та 141.5 Загального регламенту Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF), які забороняють гравцеві, чия ліцензія була скасована, упродовж того ж сезону отримувати ліцензію в тій самій команді клубу, до якої він уже був прив’язаний".

Далі "Барселона" може звертатись до суду.

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