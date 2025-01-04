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Барселона отримала остаточну відповідь щодо реєстрації Ольмо

4 січня 2025 16:54
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Ла Ліга та Федерація футболу Іспанії відмовились реєструвати Ольмо гравцем Барселони
Гравці "Барселони" Дані Ольмо та Роберт Левандовськи під час матчу. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Епопея із реєстрацією гравців "Барселони" на другу частину сезону, схоже, підійшла до завершення. Хоча ще будуть певні варіанти.

Федерація футболу Іспанії відмовила "Барселоні" у реєстрації Дані Ольмо та Пау Віктора на другу частину сезону, повідомляє пресслужба RFEF.

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Це рішення було ухвалене на фоні оптимізму керівництва каталонців щодо реєстрації цих гравців. Вони були впевнені, що це відбудеться.

Що вирішили у RFEF

В Комітеті з моніторингу RFEF та Ла Ліги заявили, що після виконання "Барселоною" вимог фінансового контролю та надання клубом відповідної документації, орган з перевірки бюджету Ла Ліги дозволив розширити зарплатний ліміт каталонців з 3 січня.

"У цьому зв’язку, після подання запитів на ліцензії для зазначених гравців з боку "Барселони" та аналізу застосовних регламентів федерації, Комітет з моніторингу прийняв рішення не надавати попереднє погодження або остаточну ліцензію, запитувану "Барселоною" для гравців Дані Ольмо та Пау Віктора", — підкреслили у заяві.

Рішення було ухвалене "відповідно до буквального тлумачення статей 130.2 та 141.5 Загального регламенту Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF), які забороняють гравцеві, чия ліцензія була скасована, упродовж того ж сезону отримувати ліцензію в тій самій команді клубу, до якої він уже був прив’язаний".

Далі "Барселона" може звертатись до суду. 

Нагадаємо, гравець збірної України Олександр Зінченко скоро може залишити "Арсенал"

У "Евертоні" вирішили, чи хочуть продовжувати співпрацю з іншим українським захисником. 

У "Ліверпулі" очікують на серйозне посилення напередодні другої частини сезону. 

Гравець "Шахтаря" програв місце в основі та перейшов до "Динамо". 

скандал спорт футбол Барселона Іспанська Ла Ліга

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