Ла Лига и Федерация футбола Испании отказались регистрировать Ольмо игроком Барселоны

Игроки "Барселоны" Дани Ольмо и Роберт Левандовски во время матча. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Эпопея с регистрацией игроков "Барселоны" на вторую часть сезона, похоже, подошла к завершению. Хотя еще будут определенные варианты.

Федерация футбола Испании отказала "Барселоне" в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона, сообщает пресс-служба RFEF.

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Это решение было принято на фоне оптимизма руководства каталонцев относительно регистрации этих игроков. Они были уверены, что это произойдет.

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Reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio de coordinación LALIGA-RFEF



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Что решили в RFEF

В Комитете по мониторингу RFEF и Ла Лиги заявили, что после выполнения "Барселоной" требований финансового контроля и предоставления клубом соответствующей документации, орган по проверке бюджета Ла Лиги разрешил расширить зарплатный лимит каталонцев с 3 января.

"В этой связи, после подачи запросов на лицензии для указанных игроков со стороны "Барселоны" и анализа применимых регламентов федерации, Комитет по мониторингу принял решение не предоставлять предварительное согласование или окончательную лицензию, запрашиваемую "Барселоной" для игроков Дани Ольмо и Пау Виктора", — подчеркнули в заявлении.

Решение было принято "в соответствии с буквальным толкованием статей 130.2 и 141.5 Общего регламента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), которые запрещают игроку, чья лицензия была отменена, в течение того же сезона получать лицензию в той же команде клуба, к которой он уже был привязан/связан".

Далее "Барселона" может обращаться в суд.

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