Реал выставил Лунина на трансфер — кто интересуется голкипером

Андрей Лунин во время разминки. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Руководство мадридского "Реала" собирается продать часть футболистов, которые не обладают статусом игроков основного состава. В этот список попал и голкипер сборной Украины Андрей Лунин.

Испанский клуб уже ищет потенциальных покупателей для своих футболистов, сообщает Defensa Central.

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Андрей Лунин работает на тренировке. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Где будет играть Лунин

Помимо Андрея Лунина, мадридский "Реал" могут покинуть еще три игрока. Это левые защитники Фран Гарсия и Ферлан Менди, а также центральный хавбек Дани Себальос. У этих футболистов нет шансов пробиться в основной состав "Реала".

В настоящее время нет официальной информации о клубах, которые интересуются этими игроками. Однако слухи приписывают к ним интерес со стороны команды из других европейских чемпионатов. В частности, вариант с трансфером Лунина рассматривают английские "Манчестер Юнайтед" и "Челси", а также мюнхенская "Бавария". Мадридский "Реал" готов к переговорам, если поступят предложения.

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