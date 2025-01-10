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Реал обирає новий клуб для Луніна — де гратиме українець

10 січня 2025 12:17
Станіслав Костюк - Редактор
Реал виставив Луніна на трансфер — хто цікавиться голкіпером
Андрій Лунін під час розминки. Фото: Reuters/Pedro Nunes
Станіслав Костюк - Редактор

Керівництво мадридського "Реала" збирається продати частину футболістів, які не мають статусу гравців основного складу. До цього списку потрапив й голкіпер збірної України Андрій Лунін.

Іспанський клуб уже шукає потенційних покупців для своїх футболістів, повідомляє Defensa Central.

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Президент "Реала" Флорентіно Перес хоче оптимізувати фінансову ситуацію в клубі. Він планує позбутися гравців, які рідко виходять на поле і не впливають на результати команди. У списку таких футболістів опинився й Андрій Лунін. Позиція Флорентіно Переса узгоджена з головним тренером команди Карло Анчелотті.

Андрій Лунін
Андрій Лунін працює на тренуванні. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Де гратиме Лунін 

Окрім Андрія Луніна, мадридський "Реал" можуть залишити ще три гравці. Це ліві захисники Фран Гарсія та Ферлан Менді, а також центральний хавбек Дані Себальос. У цих футболістів немає шансів пробитися в основний склад "Реала".

Наразі немає офіційної інформації про клуби, які цікавляться цими гравцями. Однак чутки приписують до них інтерес з боку команди з інших європейських чемпіонатів. Зокрема, варіант із трансфером Луніна розглядають англійські "Манчестер Юнайтед" і "Челсі", а також мюнхенська "Баварія". Мадридський "Реал" готовий до переговорів, якщо надійдуть пропозиції.

Нагадаємо, Хосеп Гвардіола запросив до "Манчестер Сіті" першого футболіста зі збірної Узбекистану.

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спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансфери Андрій Лунін

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