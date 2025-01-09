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Ворскла запропонувала контракт найкращому бомбардиру УПЛ

9 січня 2025 15:07
Станіслав Костюк - Редактор
Ворскла безкоштовно підпише колишнього найкращого форварда УПЛ
Владислав Кулач у матчі проти "Арсеналу". Фото: УНІАН
Станіслав Костюк - Редактор

Полтавська "Ворскла" планує значне посилення складу напередодні другої половини сезону. Юрій Максимов відмовився від послуг частини футболістів і при цьому запросив кілька новачків.

Одним із потенційних нових форвардів "Ворскли" може стати відомий форвард, повідомляє Telegram-канал "Футбол з вертольоту".

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Декілька днів тому "Ворскла" натякнула на те, що на вболівальників команди скоро чекає сюрприз. Не виключено, що йдеться про колишнього форварда збірної України, який уже виступав у Полтаві.

Владислав Кулач
Владислав Кулач (у центрі) у матчі за "Іллічівець". Фото: УНІАН

Хто може стати новачком "Ворскли"

Владислав Кулач близький до повернення у свою колишню команду. Він може приєднатися до "Ворскли" на правах вільного агента. Останнім клубом у кар'єрі 31-річного футболіста був вірменський "Пюнік", однак там Кулачу не вдалося себе проявити.

Вихованець донецького "Шахтаря" вже двічі виступав за "Ворсклу". У сезоні 2017/2018 Владислав забив за полтавчан 10 м'ячів. Три роки потому він повернувся до клубу вже на постійній основі, записав на свій рахунок 17 голів і став найкращим бомбардиром сезону.

Влітку 2021 року Кулач перейшов у "Динамо" на правах вільного агента. Він не зумів закріпитися в основі "біло-синіх" і приєднався до азербайджанської "Зіри", після чого підписав контракт із "Пюніком".

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка Яна Клочкова майже нічого не повідомляє про своє нинішнє життя, але ми дізналися, чим вона займається.

Голкіпер збірної України Андрій Лунін почне розглядати пропозиції щодо переходу в інші клуби.  

У київському "Динамо" з'явиться легіонер, який може витіснити зі складу "біло-синіх" відомого футболіста.

"Олександрія" може запросити перспективного вихованця відомого французького клубу. 

спорт футбол Футбол трансфери УПЛ Ворскла

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