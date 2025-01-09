Ворскла безкоштовно підпише колишнього найкращого форварда УПЛ

Владислав Кулач у матчі проти "Арсеналу". Фото: УНІАН

Полтавська "Ворскла" планує значне посилення складу напередодні другої половини сезону. Юрій Максимов відмовився від послуг частини футболістів і при цьому запросив кілька новачків.

Одним із потенційних нових форвардів "Ворскли" може стати відомий форвард, повідомляє Telegram-канал " Футбол з вертольоту".

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Владислав Кулач (у центрі) у матчі за "Іллічівець". Фото: УНІАН

Хто може стати новачком "Ворскли"

Владислав Кулач близький до повернення у свою колишню команду. Він може приєднатися до "Ворскли" на правах вільного агента. Останнім клубом у кар'єрі 31-річного футболіста був вірменський "Пюнік", однак там Кулачу не вдалося себе проявити.

Вихованець донецького "Шахтаря" вже двічі виступав за "Ворсклу". У сезоні 2017/2018 Владислав забив за полтавчан 10 м'ячів. Три роки потому він повернувся до клубу вже на постійній основі, записав на свій рахунок 17 голів і став найкращим бомбардиром сезону.

Влітку 2021 року Кулач перейшов у "Динамо" на правах вільного агента. Він не зумів закріпитися в основі "біло-синіх" і приєднався до азербайджанської "Зіри", після чого підписав контракт із "Пюніком".

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