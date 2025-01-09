Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Динамо знайшло заміну зятю Суркіса — на перегляд прибув новачок arrow

Динамо знайшло заміну зятю Суркіса — на перегляд прибув новачок

9 січня 2025 12:20
Станіслав Костюк - Редактор
Шовковський знайшов заміну основному футболісту Динамо
Олександр Шовковський керує тренуванням. Фото: пресслужба "Динамо"
Станіслав Костюк - Редактор

Київське "Динамо" продовжує готуватися в Туреччині до другої частини сезону. Найближчими тижнями в таборі української команди можуть побувати кілька потенційних новачків.

Тренерський штаб Олександра Шовковського переглядає кандидата на позицію в обороні, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Читайте також:

Пріоритетною позицією для підсилення в "Динамо" є місце центрального захисника. Попри те, що в Олександра Шовковського є чотири кандидати для гри в основному складі, "біло-сині" переглядають ще одного футболіста.

Олександр Шовковський
Олександр Шовковський та Іме Окон. Фото: пресслужба "Динамо"

Хто може перейти до "Динамо"  

У Туреччині до київської команди приєднався Іме Окон. Він не тільки бере участь у тренуваннях, а й може зіграти за "Динамо" в товариських матчах.

Про цього гравця відомо, що йому в лютому виповниться 22 роки. Окон є основним гравцем команди вищого дивізіону ПАР "СуперСпорт Юнайтед". Він став кандидатом одразу до двох збірних - футболіста хочуть бачити у складі своїх команд тренери ПАР і Нігерії.

Нагадаємо, стало відомо, де живе і чим займається олімпійська чемпіонка України Яна Клочкова.

Андрій Лунін готується ухвалити рішення про відхід із мадридського "Реала" — що відомо.

Артем Мілевський зробив висловлювання, яке спричинило резонанс серед уболівальників.

Руслан Ротань збирається зміцнити склад "Олександрії" відомим зарубіжним гравцем.

Олександр Хацкевич може обійняти посаду в амбітному клубі УПЛ. 

спорт футбол Динамо Футбол трансфери Олександр Шовковський

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:04 Трамп ділить світ на карті за своїми правилами — новий скандал

Text

13:00 Угорщина погрожує зірвати вступ України до ЄС — ефір День.LIVE

12:57 Росіяни скинули КАБ на дитсадок у Херсоні — фото

Термінова новина

12:57 Рада продовжила термін добровільного повернення після СЗЧ

Термінова новина

12:50 Зеленський прибув до Німеччини на засідання Рамштайн

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

12:45 Пошкоджені будинки, авто та дерева — наслідки прильоту в Херсоні

Text

12:34 Нардеп попередив про кризу через проблеми з бронюванням

12:33 Катастрофа у Чорному морі — ліквідувати мазут неможливо

12:31 Петиція про заборону роздачі тисячі гривень — Зеленський відповів

12:21 Прибуткова нерухомість — в якій країні Європи варто інвестувати

13:04 Трамп ділить світ на карті за своїми правилами — новий скандал

12:57 Росіяни скинули КАБ на дитсадок у Херсоні — фото

Термінова новина

12:57 Рада продовжила термін добровільного повернення після СЗЧ

Термінова новина

12:50 Зеленський прибув до Німеччини на засідання Рамштайн

12:45 Пошкоджені будинки, авто та дерева — наслідки прильоту в Херсоні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

12:33 Катастрофа у Чорному морі — ліквідувати мазут неможливо

12:31 Петиція про заборону роздачі тисячі гривень — Зеленський відповів

12:21 Прибуткова нерухомість — в якій країні Європи варто інвестувати

12:12 Трамп звинуватив Байдена у пожежах у Каліфорнії

12:11 ВР прийняла законопроєкт про базову військову підготовку — деталі

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

06:20 Золоте світло — скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС

8 січня 2025

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

06:20 Податки для ФОП у 2025 році — скільки доведеться платити

7 січня 2025

22:37 Китайський вірус в Одесі — чи бояться містяни локдауну

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:20 Закриття ФОП в Україні — як підвищення податків впливає на бізнес

Text

13:00 Угорщина погрожує зірвати вступ України до ЄС — ефір День.LIVE

Text

12:34 Нардеп попередив про кризу через проблеми з бронюванням

Text

10:11 Нардеп розкрив причину перенесення візиту Келлога в Україну

Text

08:00 У Трампа заявили про терміни кінця війни, — ефір Ранок.LIVE

Text

06:15 Боєць заявив, що потрібні додаткові засоби для роботи по Шахедах

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

04:27 Новий глава КМВА є професійною людиною, — Вітренко

Text

03:42 Зупинку транспорту під час тривог у Києві скасують, — Вітренко

Text

00:09 Придністров'я боїться допомоги від Молдови та України, — Іоніце

8 січня 2025
Text

22:03 Демченко відповів, чи є загроза на білоруському кордоні

Text

19:00 Кадрові зміни та призначення Ткаченка — ефір Київський час

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла