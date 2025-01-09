Шовковський знайшов заміну основному футболісту Динамо

Олександр Шовковський керує тренуванням. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" продовжує готуватися в Туреччині до другої частини сезону. Найближчими тижнями в таборі української команди можуть побувати кілька потенційних новачків.

Тренерський штаб Олександра Шовковського переглядає кандидата на позицію в обороні, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

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Пріоритетною позицією для підсилення в "Динамо" є місце центрального захисника. Попри те, що в Олександра Шовковського є чотири кандидати для гри в основному складі, "біло-сині" переглядають ще одного футболіста.

Олександр Шовковський та Іме Окон. Фото: пресслужба "Динамо"

Хто може перейти до "Динамо"

У Туреччині до київської команди приєднався Іме Окон. Він не тільки бере участь у тренуваннях, а й може зіграти за "Динамо" в товариських матчах.

Про цього гравця відомо, що йому в лютому виповниться 22 роки. Окон є основним гравцем команди вищого дивізіону ПАР "СуперСпорт Юнайтед". Він став кандидатом одразу до двох збірних - футболіста хочуть бачити у складі своїх команд тренери ПАР і Нігерії.

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