Шовковский нашел замену основному футболисту Динамо

Динамо нашло замену зятю Суркиса — на просмотр прибыл новичок
Киевское "Динамо" продолжает готовиться в Турции ко второй части сезона. В ближайшие недели в лагере украинской команды могут побывать несколько потенциальных новичков.
Тренерский штаб Александра Шовковского просматривает кандидата на позицию в обороне, сообщает официальный сайт "Динамо".
Приоритетной позицией для усиления в "Динамо" является место центрального защитника. Несмотря на то, что у Александра Шовковского есть четыре кандидата для игры в основном составе, "бело-синие" просматривают еще одного футболиста.
Кто может перейти в "Динамо"
В Турции к киевской команде присоединился Име Окон. Он не только участвует в тренировках, но и может сыграть за "Динамо" в товарищеских матчах.
Об этом игроке известно, что ему в феврале исполнится 22 года. Окон является основным игроком команды высшего дивизиона ЮАР "СуперСпорт Юнайтед". Он стал кандидатом сразу в две сборные — футболиста хотят видеть в составе своих команд тренеры ЮАР и Нигерии.
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