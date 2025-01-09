Шовковский нашел замену основному футболисту Динамо

Александр Шовковский руководит тренировкой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" продолжает готовиться в Турции ко второй части сезона. В ближайшие недели в лагере украинской команды могут побывать несколько потенциальных новичков.

Тренерский штаб Александра Шовковского просматривает кандидата на позицию в обороне, сообщает официальный сайт "Динамо".

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Приоритетной позицией для усиления в "Динамо" является место центрального защитника. Несмотря на то, что у Александра Шовковского есть четыре кандидата для игры в основном составе, "бело-синие" просматривают еще одного футболиста.

Александр Шовковский и Име Окон. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кто может перейти в "Динамо"

В Турции к киевской команде присоединился Име Окон. Он не только участвует в тренировках, но и может сыграть за "Динамо" в товарищеских матчах.

Об этом игроке известно, что ему в феврале исполнится 22 года. Окон является основным игроком команды высшего дивизиона ЮАР "СуперСпорт Юнайтед". Он стал кандидатом сразу в две сборные — футболиста хотят видеть в составе своих команд тренеры ЮАР и Нигерии.

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