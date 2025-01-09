Ворскла бесплатно подпишет бывшего лучшего форварда УПЛ

Владислав Кулач в матче против "Арсенала". Фото: УНИАН

Полтавская "Ворскла" планирует значительное усиление состава накануне второй половины сезона. Юрий Максимов отказался от услуг части футболистов и при этом пригласил несколько новичков.

Одним из потенциальных новых форвардов "Ворсклы" может стать известный форвард, сообщает Telegram-канал "Футбол с вертолета".

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Владислав Кулач (в центре) в матче за "Ильичевец". Фото: УНИАН

Кто может стать новичком "Ворсклы"

Владислав Кулач близок к возвращению в свою бывшую команду. Он может присоединиться к "Ворскле" на правах свободного агента. Последним клубом в карьере 31-летнего футболиста был армянский "Пюник", однако там Кулачу не удалось себя проявить.

Воспитанник донецкого "Шахтера" уже дважды выступал за "Ворсклу". В сезоне 2017/2018 Владислав забил за полтавчан 10 мячей. Три года спустя он вернулся в клуб уже на постоянной основе, записал на свой счет 17 голов и стал лучшим бомбардиром сезона.

Летом 2021 года Кулач перешел в "Динамо" на правах свободного агента. Он не сумел закрепиться в основе "бело-синих" и присоединился к азербайджанской "Зире", после чего подписал контракт с "Пюником".

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