Піхальонок назвав головну відмінність Динамо від інших команд УПЛ

Олександр Піхальонок відповідає на запитання. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник збірної України Олександр Піхальонок поділився думкою про підготовку до другої частини сезону. Футболісти київського "Динамо" проходять збір у Туреччині.

Піхальонок детально розповів про те, чим гравці столичного клубу займаються на зборах в інтерв'ю офіційному сайту "біло-синіх".

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Олександр Піхальонок авторитетно підтвердив, що тренувальні збори "Динамо" залишаються насиченими роботою і важкими. Так було і за часів, коли нинішній тренер Олександр Шовковський ще сам був футболістом.

Перша половина сезону виявилася відносно успішною для "Динамо", яке лідирує в турнірній таблиці УПЛ. Київська команда збирається втримати свою позицію, і для цього футболістам доводиться закласти серйозний фундамент майбутніх успіхів на зборах.

Олександр Піхальонок працює на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Що стало найважчим для Піхальонка

Один із лідерів київського "Динамо" розуміє, чому для гравців важливо серйозно попрацювати на зборах. Необхідно набрати оптимальні кондиції та підготуватися до першого офіційного поєдинку.

Піхальонок розповів, що найскладнішим для нього є робота без м'яча. Олександр не любить біг по колу, але розуміє, як важливо звикнути до серйозних навантажень напередодні вирішальних матчів сезону. Також Піхальонок назвав одну з найскладніших вправ на зборах.

" Як завжди, для мене це Yo-Yo — ти біжиш до останнього, поки сили є, поки не впадеш. У мене вийшло 13 хвилин, це нормальний результат", — розповів футболіст.

Нагадаємо, "Динамо" втратило одного з лідерів команди напередодні другої частини нинішнього сезону.

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