Пихаленок назвал главное отличие Динамо от других команд УПЛ

Александр Пихаленок отвечает на вопросы. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник сборной Украины Александр Пихаленок поделился мнением о подготовке ко второй части сезона. Футболисты киевского "Динамо" проходят сбор в Турции.

Пихаленок подробно рассказал о том, чем игроки столичного клуба занимаются на сборах в интервью официальному сайту "бело-синих".

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Александр Пихаленок авторитетно подтвердил, что тренировочные сборы "Динамо" остаются насыщенными работой и тяжелыми. Так было и во времена, когда нынешний тренер Александр Шовковский еще сам был футболистом.

Первая половина сезона оказалась относительно успешной для "Динамо", которое лидирует в турнирной таблице УПЛ. Киевская команда собирается удержать свою позицию, и для этого футболистам приходится заложить серьезный фундамент будущих успехов на сборах.

Александр Пихаленок работает на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что стало самым тяжелым для Пихаленка

Один из лидеров киевского "Динамо" понимает, почему для игроков важно серьезно поработать на сборах. Необходимо набрать оптимальные кондиции и подготовиться к первому официальному поединку.

Пихаленок рассказал, что самым сложным для него является работа без мяча. Александр не любит бег по кругу, но понимает, как важно привыкнуть к серьезным нагрузкам накануне решающих матчей сезона. Также Пихаленок назвал одно из самых сложных упражнений на сборах.

"Как всегда, для меня это Yo-Yo — ты бежишь до последнего, пока силы есть, до упаду. У меня получилось 13 минут, это нормальный результат", — рассказал футболист.

Напомним, "Динамо" потеряло одного из лидеров команды накануне второй части нынешнего сезона.

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