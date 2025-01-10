Пихаленок назвал главное отличие Динамо от других команд УПЛ

Пихаленок назвал сложность, с которой столкнулся в Динамо
Полузащитник сборной Украины Александр Пихаленок поделился мнением о подготовке ко второй части сезона. Футболисты киевского "Динамо" проходят сбор в Турции.
Пихаленок подробно рассказал о том, чем игроки столичного клуба занимаются на сборах в интервью официальному сайту "бело-синих".
Александр Пихаленок авторитетно подтвердил, что тренировочные сборы "Динамо" остаются насыщенными работой и тяжелыми. Так было и во времена, когда нынешний тренер Александр Шовковский еще сам был футболистом.
Первая половина сезона оказалась относительно успешной для "Динамо", которое лидирует в турнирной таблице УПЛ. Киевская команда собирается удержать свою позицию, и для этого футболистам приходится заложить серьезный фундамент будущих успехов на сборах.
Что стало самым тяжелым для Пихаленка
Один из лидеров киевского "Динамо" понимает, почему для игроков важно серьезно поработать на сборах. Необходимо набрать оптимальные кондиции и подготовиться к первому официальному поединку.
Пихаленок рассказал, что самым сложным для него является работа без мяча. Александр не любит бег по кругу, но понимает, как важно привыкнуть к серьезным нагрузкам накануне решающих матчей сезона. Также Пихаленок назвал одно из самых сложных упражнений на сборах.
"Как всегда, для меня это Yo-Yo — ты бежишь до последнего, пока силы есть, до упаду. У меня получилось 13 минут, это нормальный результат", — рассказал футболист.
Напомним, "Динамо" потеряло одного из лидеров команды накануне второй части нынешнего сезона.
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