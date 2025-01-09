Где сейчас Сергей Бубка — чем занимается бывший олимпийский рекордсмен

Бывший президент НОК и украинский рекордсмен Сергей Бубка. Фото: Facebook НОК Украины

Этот человек очень долгое время напрямую ассоциировался с украинским олимпийским спортом. Его рекорды, установленные на Олимпиадах, держались десятки лет. Он постоянно был в поле зрения СМИ.

Легендарный украинский спортсмен, прыгун с шестом Сергей Бубка уже несколько лет как исчез из публичной жизни, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Где он сейчас? Чем занимается? И почему исчез из публичного пространства Украины? Давайте разбираться. Но для начала несколько важных цифр.

Бубка и его спортивная карьера

Труднее сказать, на каких турнирах Сергей Бубка не побеждал. Олимпийский чемпион Сеула-1988, шестикратный чемпион мира, четырехкратный чемпион мира в помещении, чемпион Европы, чемпион Европы в помещении.

Бубка установил 35 мировых рекордов в прыжках с шестом. Его рекорд на соревнованиях в помещении продержался 21 год (с февраля 1993 по февраль 2014 года). Рекорд на соревнованиях под открытым небом был побит через 26 лет после установления. В 2020 году это сделал шведский прыгун Арман Дюплантис.

Бубка после спортивной карьеры

Сергей Бубка сделал заметную политическую карьеру. Был народным депутатом Украины, советником президента Украины, советником премьер-министра по спорту и т.д.

В июне 2005 года он возглавил Национальный олимпийский комитет. Бубка руководил НОК до ноября 2022 года.

Бубка и скандалы

В 2023 году СМИ писали, что компания семьи Бубки имела определенное количество договоров с так называемой "ДНР".

СБУ открывала по этому поводу уголовное производство. Сам Бубка заявлял, что непричастен к бизнесу с оккупантами.

Отдельно ряд спортсменов обвиняли Бубку в недостаточно жесткой позиции относительно агрессии РФ и санкций против россиян.

Куда исчез Бубка

Сергей Бубка рассказал как уехал из Украины на пресс-конференции в 2022 году.

"Я ехал поездом из Киева во Львов. На три квадратных метра вагона было девять детей на верхней полке и восемь взрослых внизу, с багажом и всем остальным. Некоторые люди не имели еды. Я делился немного с ними тем, что имел. Мы ехали 12 часов. После этого мне надо было ехать на машине в Ужгород, чтобы пересечь границу. Я почувствовал, что такое быть беженцем", — цитирует Бубку "Суспільне".

В июле 2024 года Сергей Бубка был переизбран членом Международного олимпийского комитета.

На Олимпиаде в Париже он попал в очередной скандал, когда поздравил с победой на церемонии награждения бывшую россиянку, которая поддержала аннексию Крыма.

Напомним, украинская пловчиха Яна Клочкова исчезла из публичной жизни, но мы узнали, где она сейчас.

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин может покинуть свой нынешний клуб.

"Александрия" может подписать перспективного игрока из Франции.

Киевское "Динамо" просматривает легионера, который может сразу стать игроком основы клуба.