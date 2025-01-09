Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Сергій Бубка — у чому звинувачують і де живе рекордсмен у 2025 arrow

Сергій Бубка — у чому звинувачують і де живе рекордсмен у 2025

9 січня 2025 16:37
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Де зараз Сергій Бубка — чим займається колишній олімпійський рекордсмен
Колишній президент НОК та український рекордсмен Сергій Бубка. Фото: Facebook НОК України
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Ця людина дуже довгий час напряму асоціювалася з українським олімпійським спортом. Його рекорди, встановлені на Олімпіадах, тримались десятки років. Він постійно був в полі зору ЗМІ. 

Легендарний український спортсмен, стрибун з жердиною Сергій Бубка вже кілька років як зник з публічного життя, повідомляє портал Новини.LIVE. 

Читайте також:

Де він зараз? Чим займається? І чому зник з публічного простору України? Нумо розбиратись. Але для початку кілька важливих цифр. 

Бубка та його спортивна кар'єра

Важче сказати, на яких турнірах Сергій Бубка не перемагав. Олімпійський чемпіон Сеула-1988, шестиразовий чемпіон світу, чотириразовий чемпіон світу у приміщенні, чемпіон Європи, чемпіон Європи у приміщенні. 

Бубка встановив 35 світових рекордів у стрибках з жердиною. Його рекорд на змаганнях у приміщенні протримався 21 рік (з лютого 1993 по лютий 2014 року). Рекорд на змаганнях просто неба був побитий через 26 років після встановлення. У 2020 році це зробив шведський стрибун Арман Дюплантіс. 

Бубка після спортивної кар'єри

Сергій Бубка зробив помітну політичну кар'єру. Був народним депутатом України, радником президента України, радником прем'єр-міністра зі спорту тощо.

У червні 2005 року він очолив Національний олімпійський комітет. Бубка керував НОК до листопада 2022 року. 

Бубка та скандали 

У 2023 році ЗМІ писали, що компанія сім'ї Бубки мала певну кількість договорів із так званою "ДНР".

СБУ відкривала щодо цього кримінальне провадження. Сам Бубка заявляв, що непричетний до бізнесу з окупантами.

Окремо ряд спортсменів звинувачували Бубку у недостатньо жорсткій позиції щодо агресії РФ та санкцій проти росіян. 

Куди зник Бубка

Сергій Бубка розповів як виїхав з України на пресконференції у 2022 році. 

"Я їхав поїздом із Києва до Львова. На три квадратні метри вагону було дев'ять дітей на верхній полиці й вісім дорослих унизу, з багажем і всім іншим. Деякі люди не мали їжі. Я ділився трохи з ними тим, що мав. Ми їхали 12 годин. Після цього мені треба було їхати на машині до Ужгорода, щоб перетнути кордон. Я відчув, що таке бути біженцем". — цитує Бубку "Суспільне".

У липні 2024 року Сергій Бубка був переобраний членом Міжнародного олімпійського комітету. 

На Олімпіаді в Парижі він потрапив в черговий скандал, коли привітав з перемогою на церемонії нагородження колишню росіянку, яка підтримала анексію Криму. 

Нагадаємо, українська плавчиня Яна Клочкова зникла з публічного життя, але ми дізналися, де вона зараз. 

Голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін може залишити свій нинішній клуб. 

"Олександрія" може підписати перспективного гравця з Франції. 

Київське "Динамо" переглядає легіонера, який може відразу стати гравцем основи клубу. 

спорт рекорд Сергій Бубка спортсмени Олімпійські легенди України

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:29 Експерт назвав, скільки військових перебувають у СЗЧ

17:12 Яйця за 2,80 грн за штуку — в якому супермаркеті шукати

17:11 Синоптики попередили про похмуру погоду на Київщині

17:11 Хвороби хребта — які проблеми кісток звільняють від призову

17:03 Зеленський на "Рамштайні" зустрівся з Пісторіусом — що обговорили

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

17:03 У лікарні у важкому стані — на Одещині отруїлися діти

17:02 Вчителі отримуватимуть доплати до зарплат — коли нарахують

17:01 Зеленський заявив про рекорд дронів в Україні — головне зі Ставки

Text

16:39 Масові обстріли та блекаути — Кіпер відповів, як зміниться Одеса

16:36 Зеленський закликав учасників "Рамштайну" укласти безпекові угоди

17:12 Яйця за 2,80 грн за штуку — в якому супермаркеті шукати

17:11 Синоптики попередили про похмуру погоду на Київщині

17:11 Хвороби хребта — які проблеми кісток звільняють від призову

17:03 Зеленський на "Рамштайні" зустрівся з Пісторіусом — що обговорили

17:03 У лікарні у важкому стані — на Одещині отруїлися діти

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

17:02 Вчителі отримуватимуть доплати до зарплат — коли нарахують

17:01 Зеленський заявив про рекорд дронів в Україні — головне зі Ставки

16:36 Зеленський закликав учасників "Рамштайну" укласти безпекові угоди

16:21 На Одещині пролунав вибух біля будівлі ЗСУ — що відомо

16:20 В ОП обговорили законопроєкт щодо військового омбудсмена

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

06:20 Золоте світло — скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС

8 січня 2025

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

06:20 Податки для ФОП у 2025 році — скільки доведеться платити

7 січня 2025

22:37 Китайський вірус в Одесі — чи бояться містяни локдауну

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:20 Закриття ФОП в Україні — як підвищення податків впливає на бізнес

Text

17:29 Експерт назвав, скільки військових перебувають у СЗЧ

Text

16:39 Масові обстріли та блекаути — Кіпер відповів, як зміниться Одеса

Text

14:36 Удар по Запоріжжю — в ОВА розкрили деталі атаки

Text

13:00 Угорщина погрожує зірвати вступ України до ЄС — ефір День.LIVE

Text

12:34 Нардеп попередив про кризу через проблеми з бронюванням

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

10:11 Нардеп розкрив причину перенесення візиту Келлога в Україну

Text

08:00 У Трампа заявили про терміни кінця війни, — ефір Ранок.LIVE

Text

06:15 Боєць заявив, що потрібні додаткові засоби для роботи по Шахедах

Text

04:27 Новий глава КМВА є професійною людиною, — Вітренко

Text

03:42 Зупинку транспорту під час тривог у Києві скасують, — Вітренко

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності