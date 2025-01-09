Де зараз Сергій Бубка — чим займається колишній олімпійський рекордсмен

Колишній президент НОК та український рекордсмен Сергій Бубка. Фото: Facebook НОК України

Ця людина дуже довгий час напряму асоціювалася з українським олімпійським спортом. Його рекорди, встановлені на Олімпіадах, тримались десятки років. Він постійно був в полі зору ЗМІ.

Легендарний український спортсмен, стрибун з жердиною Сергій Бубка вже кілька років як зник з публічного життя, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Де він зараз? Чим займається? І чому зник з публічного простору України? Нумо розбиратись. Але для початку кілька важливих цифр.

Бубка та його спортивна кар'єра

Важче сказати, на яких турнірах Сергій Бубка не перемагав. Олімпійський чемпіон Сеула-1988, шестиразовий чемпіон світу, чотириразовий чемпіон світу у приміщенні, чемпіон Європи, чемпіон Європи у приміщенні.

Бубка встановив 35 світових рекордів у стрибках з жердиною. Його рекорд на змаганнях у приміщенні протримався 21 рік (з лютого 1993 по лютий 2014 року). Рекорд на змаганнях просто неба був побитий через 26 років після встановлення. У 2020 році це зробив шведський стрибун Арман Дюплантіс.

Бубка після спортивної кар'єри

Сергій Бубка зробив помітну політичну кар'єру. Був народним депутатом України, радником президента України, радником прем'єр-міністра зі спорту тощо.

У червні 2005 року він очолив Національний олімпійський комітет. Бубка керував НОК до листопада 2022 року.

Бубка та скандали

У 2023 році ЗМІ писали, що компанія сім'ї Бубки мала певну кількість договорів із так званою "ДНР".

СБУ відкривала щодо цього кримінальне провадження. Сам Бубка заявляв, що непричетний до бізнесу з окупантами.

Окремо ряд спортсменів звинувачували Бубку у недостатньо жорсткій позиції щодо агресії РФ та санкцій проти росіян.

Куди зник Бубка

Сергій Бубка розповів як виїхав з України на пресконференції у 2022 році.

"Я їхав поїздом із Києва до Львова. На три квадратні метри вагону було дев'ять дітей на верхній полиці й вісім дорослих унизу, з багажем і всім іншим. Деякі люди не мали їжі. Я ділився трохи з ними тим, що мав. Ми їхали 12 годин. Після цього мені треба було їхати на машині до Ужгорода, щоб перетнути кордон. Я відчув, що таке бути біженцем". — цитує Бубку "Суспільне".

У липні 2024 року Сергій Бубка був переобраний членом Міжнародного олімпійського комітету.

На Олімпіаді в Парижі він потрапив в черговий скандал, коли привітав з перемогою на церемонії нагородження колишню росіянку, яка підтримала анексію Криму.

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