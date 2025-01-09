Динамо потеряло важного игрока накануне второй части сезона

Игроки "Динамо" на сборах. Фото: пресс-служба клуба

Футболист сборной Украины Владимир Бражко не сможет помочь киевскому "Динамо" в ближайшем матче. Украинский клуб проводит сборы в Турции.

Подопечные Александра Шовковского готовятся ко второй части сезона, сообщает официальный сайт клуба.

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Несколько игроков киевского "Динамо" не могут полноценно тренироваться во время сборов команды в Турции. Хавбек сборной Украины Владимир Бражко получил травму еще в декабре 2024 года и до сих пор не восстановился от ее последствий.

Владимир Бражко наблюдает за тренировкой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Когда Бражко вернется в строй

Представители медицинского штаба "Динамо" внимательно контролируют реабилитацию игрока. Он точно пропустит ближайший товарищеский матч против "Магдебурга". Однако существует вероятность, что полузащитник сможет вернуться в строй к официальным поединкам сезона.

В нынешнем сезоне Бражко сыграл за "Динамо" 24 поединка, в которых забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи.

Но есть и хорошая новость для болельщиков киевской команды. Лидер "бело-синих" Андрей Ярмоленко уже восстановился после травмы и готов вернуться на поле.

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