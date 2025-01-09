Динамо втратило важливого гравця напередодні другої частини сезону

Гравці "Динамо" на зборах. Фото: пресслужба клубу

Футболіст збірної України Володимир Бражко не зможе допомогти київському " Динамо" у найближчому матчі. Український клуб проводить збори в Туреччині.

Підопічні Олександра Шовковського готуються до другої частини сезону, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Декілька гравців київського "Динамо" не можуть повноцінно тренуватися під час зборів команди в Туреччині. Хавбек збірної України Володимир Бражко зазнав травми ще в грудні 2024 року і досі не відновився від її наслідків.

Володимир Бражко спостерігає за тренуванням. Фото: пресслужба "Динамо"

Коли Бражко повернеться в стрій

Представники медичного штабу "Динамо" уважно контролюють реабілітацію гравця. Він точно пропустить найближчий товариський матч проти "Магдебурга". Однак існує ймовірність, що півзахисник зможе повернутися в стрій до офіційних поєдинків сезону.

У нинішньому сезоні Бражко зіграв за "Динамо" 24 поєдинки, в яких забив 4 м'ячі та зробив 3 результативні передачі.

Але є й хороша новина для вболівальників київської команди. Лідер "біло-синіх" Андрій Ярмоленко вже відновився після травми й готовий повернутися на поле.

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