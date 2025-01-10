Гвардіола схвалив трансфер зірки збірної Узбекистану в Манчестер Сіті

Хосеп Гвардіола під час матчу. Фото: Reuters/Phil Noble

Французький "Ланс" готується продати одного зі своїх перспективних гравців в англійський "Манчестер Сіті". Йдеться про захисника з Узбекистану, який грав у Білорусі.

Один із найкращих захисників Ліги 1 може продовжити кар'єру у складі "містян", повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола наполягає на переході 20-річного захисника збірної Узбекистану Абдукодіра Хусанова. Французький "Ланс", кольори якого захищає молодий футболіст, хоче отримати 50 млн євро за цей трансфер. "Манчестер Сіті" торгуватиметься за гравця.

Абдукодір Хусанов перед грою. Фото: instagram.com/abdukodir_khusanov_/

Що відомо про Хусанова

Вихованець відомого клубу "Бунедкор" з Узбекистану, за який колись грав бразилець Рівалдо, зробив перші кроки в професійному футболі в чемпіонаті Білорусі. Він виступав за місцевий клуб "Енергетик-БГУ", з якого у 2023 році за 100 тисяч євро перейшов до "Ланса".

У Франції Хусанов розкрив свій потенціал і став одним із найкращих молодих захисників Ліги 1. Його контракт із "Лансом" розрахований до 2027 року. У нинішньому сезоні Хусанов провів за "Ланс" 16 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився однією результативною передачею.

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