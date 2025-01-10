Гвардиола одобрил трансфер звезды сборной Узбекистана в Манчестер Сити

Хосеп Гвардиола во время матча. Фото: Reuters/Phil Noble

Французский "Ланс" готовится продать одного из своих перспективных игроков в английский "Манчестер Сити". Речь идет о защитнике из Узбекистана, который играл в Беларуси.

Один из лучших защитников Лиги 1 может продолжить карьеру в составе "горожан", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола настаивает на переходе 20-летнего защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова. Французский "Ланс", цвета которого защищает молодой футболист, хочет получить 50 млн евро за этот трансфер. "Манчестер Сити" будет торговаться за игрока.

Абдукодир Хусанов перед игрой. Фото: instagram.com/abdukodir_khusanov_/

Что известно о Хусанове

Воспитанник известного клуба "Бунедкор" из Узбекистана, за который когда-то играл бразилец Ривалдо, сделал первые шаги в профессиональном футболе в чемпионате Беларуси. Он выступал за местный клуб "Энергетик-БГУ", из которого в 2023 году за 100 тысяч евро перешел в "Ланс".

Во Франции Хусанов раскрыл свой потенциал и стал одним из лучших молодых защитников Лиги 1. Его контракт с "Лансом" рассчитан до 2027 года. В нынешнем сезоне Хусанов провел за "Ланс" 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

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