Гвардиола одобрил трансфер звезды сборной Узбекистана в Манчестер Сити

Гвардиола одобрил трансфер звезды сборной Узбекистана — детали
Французский "Ланс" готовится продать одного из своих перспективных игроков в английский "Манчестер Сити". Речь идет о защитнике из Узбекистана, который играл в Беларуси.
Один из лучших защитников Лиги 1 может продолжить карьеру в составе "горожан", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола настаивает на переходе 20-летнего защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова. Французский "Ланс", цвета которого защищает молодой футболист, хочет получить 50 млн евро за этот трансфер. "Манчестер Сити" будет торговаться за игрока.
Что известно о Хусанове
Воспитанник известного клуба "Бунедкор" из Узбекистана, за который когда-то играл бразилец Ривалдо, сделал первые шаги в профессиональном футболе в чемпионате Беларуси. Он выступал за местный клуб "Энергетик-БГУ", из которого в 2023 году за 100 тысяч евро перешел в "Ланс".
Во Франции Хусанов раскрыл свой потенциал и стал одним из лучших молодых защитников Лиги 1. Его контракт с "Лансом" рассчитан до 2027 года. В нынешнем сезоне Хусанов провел за "Ланс" 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.
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