Яремчук может перейти в экзотический чемпионат — что известно

Игрок сборной Украины и греческого "Олимпиакоса" Роман Яремчук. Фото: instagram.com/r.yaremchuk

Зимнее трансферное окно открыто с 1 января 2025 года. Клубы продолжают комплектацию на вторую часть сезона, многие трансферные слухи касаются украинцев.

Форвард сборной Украины и греческого "Олимпиакоса" Роман Яремчук может уже зимой сменить клуб, сообщает To10.gr.

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Куда может перейти Яремчук

По данным СМИ, наиболее заинтересованным в услугах Романа Яремчука является турецкий "Сивасспор".

Кроме того, у украинца есть предложение из американской лиги MLS и неназванного экзотического чемпионата.

Роман Яремчук перешел в "Олимпиакос" летом 2024 года. В этом сезоне он провел за греческий клуб 12 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.

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