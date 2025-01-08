Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Футболіст, якого ігнорує збірна України, може переїхати до США arrow

Футболіст, якого ігнорує збірна України, може переїхати до США

8 січня 2025 18:18
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Гравець Ракува Кочергін може продовжити кар'єру в США — деталі
Гравець польського "Ракува" Владислав Кочергін. Фото: instagram.com/v_kochergin10
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

У Європі відкрите зимове трансферне вікно. Але українськими футболістами цікавляться не тільки у Європі.

Півзахисник польського "Ракува" Владислав Кочергін може перейти до одного із клубів американської MLS, повідомляє "Динамоманія".

Читайте також:

Уже відомо що це за клуб. І це виглядає перспективним варіантом для Кочергіна.

Куди може перейти Кочергін

Українцем цікавиться "Лос-Анджелес", який минулого сезону виграв Західну конференцію, однак вилетів у плей-офф. 

Контракт Кочергіна з "Ракувом" закінчується у червні цього року, тому українець може переїхати до США на правах вільного агента. 

Цього сезону Кочергін зіграв за "Ракув" 18 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав дві результативні передачі. 

Гравець, який вважається одним із кращих футболістів польського чемпіонату, постійно говорить про готовність допомогти збірній України, однак його до збірної наразі не викликають. 

Нагадаємо, "Олександрія" може підсилитись колишнім гравцем збірної Франції. 

Дружина молодого гравця "Динамо" показала кадри з нової фотосесії.

Стало відомо, чим зараз займається колишня українська плавчиня Яна Клочкова

"Полісся" пропонує роботу колишньому головному тренеру київського "Динамо". 

Талановитий гравець молодіжної збірної України може повернутись на батьківщину

спорт футбол Збірна України з футболу Футбол трансфери Владислав Кочергін

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

18:32 В Києві закупили дизель для маршруток за завищеною ціною — деталі

18:29 У Львові адвокатка вимагала хабар за виїзд з України

18:26 В Армії+ спростили подання рапортів — що змінилося

18:23 Торгів не буде — Кіпер про долю одеських пам'ятників та вулиць

18:05 Китай прийняв рішення щодо доступу нафтових танкерів до портів

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Ексклюзив

18:03 Україну вперше відвідала нова голова ОБСЄ, — основні заяви

18:01 Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя та показав наслідки

17:57 Будівництво нової дороги Миколаїв-Одеса зупинили — причина

Text

17:50 Російський обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

17:45 Внаслідок удару росіян по Запоріжжю загинули 13 людей

Термінова новина

18:32 В Києві закупили дизель для маршруток за завищеною ціною — деталі

18:29 У Львові адвокатка вимагала хабар за виїзд з України

18:26 В Армії+ спростили подання рапортів — що змінилося

18:23 Торгів не буде — Кіпер про долю одеських пам'ятників та вулиць

18:05 Китай прийняв рішення щодо доступу нафтових танкерів до портів

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Ексклюзив

18:03 Україну вперше відвідала нова голова ОБСЄ, — основні заяви

18:01 Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя та показав наслідки

17:57 Будівництво нової дороги Миколаїв-Одеса зупинили — причина

17:45 Внаслідок удару росіян по Запоріжжю загинули 13 людей

17:31 Франція закликала ЄС покарати Маска за втручання в політику

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

06:20 Податки для ФОП у 2025 році — скільки доведеться платити

7 січня 2025

22:37 Китайський вірус в Одесі — чи бояться містяни локдауну

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:20 Закриття ФОП в Україні — як підвищення податків впливає на бізнес

6 січня 2025

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

Text

17:50 Російський обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа щодо України рознесли вщент — ефір День.LIVE

Text

12:03 Росіяни наближаються до Куп'янська — що відомо про бойові дії

Text

11:02 Бойова медикиня пояснила суть роботи нового медпідрозділу в ЗСУ

Text

09:39 Офіцер ЗСУ прокоментував чутки про окупацію Курахового

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:20 Нардеп висловився про можливе проведення виборів

Text

08:00 Заява Трампа щодо завершення війни в Україні — ефір Ранок.LIVE

7 січня 2025
Text

22:57 Збиття шести ракет за допомогою F-16 — авіаексперт прокоментував

Text

21:59 Попенко спрогнозував підвищення тарифів на світло

Text

19:43 Железняк назвав причини закриття ФОПів в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла