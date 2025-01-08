Гравець Ракува Кочергін може продовжити кар'єру в США — деталі

Гравець польського "Ракува" Владислав Кочергін. Фото: instagram.com/v_kochergin10

У Європі відкрите зимове трансферне вікно. Але українськими футболістами цікавляться не тільки у Європі.

Півзахисник польського "Ракува" Владислав Кочергін може перейти до одного із клубів американської MLS, повідомляє "Динамоманія".

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Уже відомо що це за клуб. І це виглядає перспективним варіантом для Кочергіна.

Куди може перейти Кочергін

Українцем цікавиться "Лос-Анджелес", який минулого сезону виграв Західну конференцію, однак вилетів у плей-офф.

Контракт Кочергіна з "Ракувом" закінчується у червні цього року, тому українець може переїхати до США на правах вільного агента.

Цього сезону Кочергін зіграв за "Ракув" 18 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав дві результативні передачі.

Гравець, який вважається одним із кращих футболістів польського чемпіонату, постійно говорить про готовність допомогти збірній України, однак його до збірної наразі не викликають.

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