Полісся може придбати уругвайського забивного форварда — деталі

Відомий уругвайський форвард приїде грати до Житомира
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Житомирське "Полісся" запронувало контракт уругвайському форварду "Пеньяроля" Факундо Батісті, повідомляє в мережі X журналіст Мартін Чаркеро.
Український клуб хоче підписати Батісту на три роки. Сам футболіст уже повідомив своєму нинішньому клубу, що хоче піти.
Facundo Batista recibió una propuesta para ir a jugar al FC Polissya de la Liga Ucraniana. El contrato es por 3 años.— Martin Charquero (@MartinCharquero) January 7, 2025
El futbolista le planteó su salida a Diego Aguirre.
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Що відомо про Факундо Батісту
Уругваєць Факундо Батіста виступає за "Пеньяроль" на правах оренди, його контракт належить мексиканській "Некаксі".
У минулому сезоні Батіста провів 23 гри за "Пеньяроль", у яких відзначився 10 голами.
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