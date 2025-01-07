Полісся може придбати уругвайського забивного форварда — деталі

Уругвайський форвард Факундо Батіста. Фото: x.com/MartinCharquero

Зимове трансферне вікно у Європі відкрите з 1 січня. Клуби, у тому числі українські, продовжують кадрові зміни напередодні другої частини сезону.

Житомирське "Полісся" запронувало контракт уругвайському форварду "Пеньяроля" Факундо Батісті, повідомляє в мережі X журналіст Мартін Чаркеро.

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Український клуб хоче підписати Батісту на три роки. Сам футболіст уже повідомив своєму нинішньому клубу, що хоче піти.

Facundo Batista recibió una propuesta para ir a jugar al FC Polissya de la Liga Ucraniana. El contrato es por 3 años.

El futbolista le planteó su salida a Diego Aguirre.



Más detalles ahora en #Minuto1



💻 https://t.co/wzl6pvPlIT pic.twitter.com/MfoVi8y8kG — Martin Charquero (@MartinCharquero) January 7, 2025

Що відомо про Факундо Батісту

Уругваєць Факундо Батіста виступає за "Пеньяроль" на правах оренди, його контракт належить мексиканській "Некаксі".

У минулому сезоні Батіста провів 23 гри за "Пеньяроль", у яких відзначився 10 голами.

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