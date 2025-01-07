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Динамо хоче придбати румунського таланта, але є проблема

7 січня 2025 18:35
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Динамо цікавиться гравцем молодіжної збірної Румунії — про кого йдеться
Румунський вінгер Яніс Стойка. Фото: Vali MACREA
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

У чемпіонаті України з футболу триває зимова перерва. Клуби посилюються перед другою частиною сезону.

Київське "Динамо" хоче придбати гравця молодіжної збірної Румунії та румунского "Гарманштадту" Яніса Стойку, повідомляє Fanatik.ro.

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Що відомо про "Динамо" та Стойку

"Динамо" наполегливо хоче придбати Стойку, але сам гравець не дуже хоче в Україну через війну.

Конкурентами киян у боротьбі за гравця є клуби MLS, проте український клуб готовий запропонувати кращі фінансові умови.

Цього сезону Стойка зіграв 20 поєдинків за клуб, у яких забив 4 м'ячі та відзначився двома асистами.

Трансферна ціна гравця, за даними Transfermarkt, 1,6 мільйонів євро. 

Нагадаємо, Кріштіану Роналду може повернутися грати у Європу. 

Гравець "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик має шанси уникнути покарання за допінг.

"Арсенал" хоче позбавитись українця Олександра Зінченка уже найближчим часом. 

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18:51 У Києві нардепу Шевченку продовжили запобіжний захід

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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