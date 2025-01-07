Динамо цікавиться гравцем молодіжної збірної Румунії — про кого йдеться

Румунський вінгер Яніс Стойка. Фото: Vali MACREA

У чемпіонаті України з футболу триває зимова перерва. Клуби посилюються перед другою частиною сезону.

Київське "Динамо" хоче придбати гравця молодіжної збірної Румунії та румунского "Гарманштадту" Яніса Стойку, повідомляє Fanatik.ro.

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Що відомо про "Динамо" та Стойку

"Динамо" наполегливо хоче придбати Стойку, але сам гравець не дуже хоче в Україну через війну.

Конкурентами киян у боротьбі за гравця є клуби MLS, проте український клуб готовий запропонувати кращі фінансові умови.

Цього сезону Стойка зіграв 20 поєдинків за клуб, у яких забив 4 м'ячі та відзначився двома асистами.

Трансферна ціна гравця, за даними Transfermarkt, 1,6 мільйонів євро.

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