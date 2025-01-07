Динамо интересуется игроком молодежной сборной Румынии — о ком идет речь

Румынский вингер Янис Стойка. Фото: Vali MACREA

В чемпионате Украины по футболу продолжается зимний перерыв. Клубы усиливаются перед второй частью сезона.

Киевское "Динамо" хочет приобрести игрока молодежной сборной Румынии и румынского "Гарманштадта" Яниса Стойку, сообщает Fanatik.ro.

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Что известно о "Динамо" и Стойке

"Динамо" настойчиво хочет приобрести Стойку, но сам игрок не очень хочет в Украину из-за войны.

Конкурентами киевлян в борьбе за игрока являются клубы MLS, однако украинский клуб готов предложить лучшие финансовые условия.

В этом сезоне Стойка сыграл 20 поединков за клуб, в которых забил 4 мяча и отметился двумя ассистами.

Трансферная цена игрока, по данным Transfermarkt, 1,6 миллионов евро.

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