Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Динамо хочет приобрести румынского таланта, но есть проблема arrow

Динамо хочет приобрести румынского таланта, но есть проблема

7 января 2025 18:35
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Динамо интересуется игроком молодежной сборной Румынии — о ком идет речь
Румынский вингер Янис Стойка. Фото: Vali MACREA
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

В чемпионате Украины по футболу продолжается зимний перерыв. Клубы усиливаются перед второй частью сезона.

Киевское "Динамо" хочет приобрести игрока молодежной сборной Румынии и румынского "Гарманштадта" Яниса Стойку, сообщает Fanatik.ro.

Читайте также:

Переговоры о трансфере уже начаты. Но есть одна проблема, которая потенциально помешает переходу.

Что известно о "Динамо" и Стойке

"Динамо" настойчиво хочет приобрести Стойку, но сам игрок не очень хочет в Украину из-за войны.

Конкурентами киевлян в борьбе за игрока являются клубы MLS, однако украинский клуб готов предложить лучшие финансовые условия.

В этом сезоне Стойка сыграл 20 поединков за клуб, в которых забил 4 мяча и отметился двумя ассистами.

Трансферная цена игрока, по данным Transfermarkt, 1,6 миллионов евро.

Напомним, Криштиану Роналду может вернуться играть в Европу.

Игрок "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик имеет шансы избежать наказания за допинг.

"Арсенал" хочет избавиться от украинца Александра Зинченко уже в ближайшее время.

Появились фото того, как сейчас выглядит легендарная украинская фигуристка Оксана Баюл.

спорт футбол Динамо Футбол трансферы УПЛ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:42 Зеленский подписал закон о международных перевозках автобусами

19:36 Страны Европы осудили действия Газпрома по Приднестровью

19:20 В Николаеве мужчина бросил страйкбольную гранату в кафе — видео

19:11 В Украине хотят отменить Жилищный кодекс — что может измениться

19:06 Суммы впечатляют — сколько платят главам госбанков в Украине

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

18:53 В Одессе будут судить замглавы облсовета — в чем подозревают

18:51 В Киеве нардепу Шевченко продлили меру пресечения

18:51 Цукерберг сообщил об изменениях на своих социальных платформах

18:42 Киевский чиновник нанес ущерб на ремонте вентиляции — детали

18:24 Никонов рассказал, построят ли в Украине аналог Бурдж Халифа

19:42 Зеленский подписал закон о международных перевозках автобусами

19:36 Страны Европы осудили действия Газпрома по Приднестровью

19:20 В Николаеве мужчина бросил страйкбольную гранату в кафе — видео

19:11 В Украине хотят отменить Жилищный кодекс — что может измениться

19:06 Суммы впечатляют — сколько платят главам госбанков в Украине

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

18:53 В Одессе будут судить замглавы облсовета — в чем подозревают

18:51 В Киеве нардепу Шевченко продлили меру пресечения

18:51 Цукерберг сообщил об изменениях на своих социальных платформах

18:42 Киевский чиновник нанес ущерб на ремонте вентиляции — детали

18:24 Никонов рассказал, построят ли в Украине аналог Бурдж Халифа

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

6 января 2025

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

Text

17:50 Трамп уже подготовил мирное соглашение — эфир Вечір.LIVE

Text

17:29 Врач объяснил, кому грозит новый вирус из Китая

Text

16:43 В ВСУ объяснили, почему россияне пускают ракеты друг к другу

Text

13:00 План Трампа и визит спецпредставителя по Украине — эфир День.LIVE

Text

12:04 Россияне ударили по автобусу в Херсоне — состояние пострадавших

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

10:33 Экономист указал почему в Украине будет кризис с кадрами

Text

08:00 Заявление Зеленского о Курске и реакция РФ — эфир Ранок.LIVE

6 января 2025
Text

22:56 Это джокер — военный прокомментировал Курскую операцию

Text

22:40 Военный заявил, что в вопросе мобилизации не хватает государства

Text

22:32 Игнатьев заявил, что бизнес за полгода построил 200 МВт СЭС

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году