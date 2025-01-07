Динамо интересуется игроком молодежной сборной Румынии — о ком идет речь

Динамо хочет приобрести румынского таланта, но есть проблема
В чемпионате Украины по футболу продолжается зимний перерыв. Клубы усиливаются перед второй частью сезона.
Киевское "Динамо" хочет приобрести игрока молодежной сборной Румынии и румынского "Гарманштадта" Яниса Стойку, сообщает Fanatik.ro.
Переговоры о трансфере уже начаты. Но есть одна проблема, которая потенциально помешает переходу.
Что известно о "Динамо" и Стойке
"Динамо" настойчиво хочет приобрести Стойку, но сам игрок не очень хочет в Украину из-за войны.
Конкурентами киевлян в борьбе за игрока являются клубы MLS, однако украинский клуб готов предложить лучшие финансовые условия.
В этом сезоне Стойка сыграл 20 поединков за клуб, в которых забил 4 мяча и отметился двумя ассистами.
Трансферная цена игрока, по данным Transfermarkt, 1,6 миллионов евро.
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