Полесье может приобрести уругвайского забивного форварда — детали

Известный уругвайский форвард приедет играть в Житомир
Зимнее трансферное окно в Европе открыто с 1 января. Клубы, в том числе украинские продолжают кадровые изменения в преддверии второй части сезона.
Житомирское "Полесье" предложило контракт уругвайскому форварду "Пеньяроля" Факундо Батисте, сообщает в сети X журналист Мартин Чаркеро.
Украинский клуб хочет подписать Батисту на три года. Сам футболист уже сообщил своему нынешнему клубу, что хочет уйти.
Facundo Batista recibió una propuesta para ir a jugar al FC Polissya de la Liga Ucraniana. El contrato es por 3 años.— Мартин Чаркеро (@MartinCharquero) 7 января 2025
El futbolista le planteó su salida a Diego Aguirre.
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Что известно о Факундо Батисте
Уругваец Факундо Батиста выступает за "Пеньяроль" на правах аренды, его контракт принадлежит мексиканской "Некаксе".
В прошлом сезоне Батиста провел 23 игры за "Пеньяроль", в которых отметился 10 голами.
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