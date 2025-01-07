Полесье может приобрести уругвайского забивного форварда — детали

Уругвайский форвард Факундо Батиста. Фото: x.com/MartinCharquero

Зимнее трансферное окно в Европе открыто с 1 января. Клубы, в том числе украинские продолжают кадровые изменения в преддверии второй части сезона.

Житомирское "Полесье" предложило контракт уругвайскому форварду "Пеньяроля" Факундо Батисте, сообщает в сети X журналист Мартин Чаркеро.

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Украинский клуб хочет подписать Батисту на три года. Сам футболист уже сообщил своему нынешнему клубу, что хочет уйти.

Facundo Batista recibió una propuesta para ir a jugar al FC Polissya de la Liga Ucraniana. El contrato es por 3 años.

El futbolista le planteó su salida a Diego Aguirre.



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💻 https://t.co/wzl6pvPlIT pic.twitter.com/MfoVi8y8kG — Мартин Чаркеро (@MartinCharquero) 7 января 2025

Что известно о Факундо Батисте

Уругваец Факундо Батиста выступает за "Пеньяроль" на правах аренды, его контракт принадлежит мексиканской "Некаксе".

В прошлом сезоне Батиста провел 23 игры за "Пеньяроль", в которых отметился 10 голами.

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