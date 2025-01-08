Игрок Ракува Кочергин может продолжить карьеру в США — детали

Игрок польского "Ракува" Владислав Кочергин. Фото: instagram.com/v_kochergin10

В Европе открыто зимнее трансферное окно. Но украинскими футболистами интересуются не только в Европе.

Полузащитник польского "Ракува" Владислав Кочергин может перейти в один из клубов американской MLS, сообщает "Динамомания".

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Уже известно что это за клуб. И это выглядит перспективным вариантом для Кочергина.

Куда может перейти Кочергин

Украинцем интересуется "Лос-Анджелес", который в прошлом сезоне выиграл Западную конференцию, однако вылетел в плей-офф.

Контракт Кочергина с "Ракувом" заканчивается в июне этого года, поэтому украинец может переехать в США на правах свободного агента.

В этом сезоне Кочергин сыграл за "Ракув" 18 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Игрок, который считается одним из лучших футболистов польского чемпионата, постоянно говорит о готовности помочь сборной Украины, однако его в сборную пока не вызывают.

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