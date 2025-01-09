Яремчук може перейти до екзотичного чемпіонату — що відомо

Гравець збірної України та грецького "Олімпіакоса" Роман Яремчук. Фото: instagram.com/r.yaremchuk

Зимове трансферне вікно відкрите з 1 січня 2025 року. Клуби продовжують комплектацію на другу частину сезону, багато трансферних чуток стосуються українців.

Форвард збірної України та грецького "Олімпіакоса" Роман Яремчук може вже взимку змінити клуб, повідомляє To10.gr.

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Куди може перейти Яремчук

За даними ЗМІ, найбільш зацікавленим в послугах Романа Яремчука є турецький "Сівасспор".

Крім того, в українця є пропозиція з американської ліги MLS та неназваного екзотичного чемпіонату.

Роман Яремчук перейшов до "Олімпіакоса" влітку 2024 року. Цього сезону він провів за грецький клуб 12 поєдинків, у яких відзначився одним забитим м'ячем.

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