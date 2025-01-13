Флік назвав головну причину перемоги Барселони над Реалом

Ганс-Дітер Флік проводжає з поля воротаря Войцеха Щенсного. Фото: Reuters

Каталонська "Барселона" впевнено обіграла мадридський "Реал" у фіналі Суперкубка Іспанії. Команда Ганса-Дітера Фліка закінчувала матч у меншості, але не дозволила супернику відігратися.

Головний тренер "Барселони" Ганс-Дітер Флік назвав причину перемоги своєї команди, повідомляє Mundo Deportivo.

Читайте також:

Кіліан Мбаппе забив каталонцям гол уже на п'ятій хвилині фінального матчу на Суперкубок Іспанії. Це не допомогло "Реалу", "Барселона" виграла з рахунком 5:2.

З середини другого тайму "синьо-гранатові" грали в меншості після того, як голкіпер Войцех Щенсний був вилучений за фол проти Кіліана Мбаппе. За час, що залишився до фінального свистка, "Реал" зумів забити лише один м'яч.

Гравці "Барселони" святкують перемогу. Фото: Reuters

Флік пояснив причину впевненої перемоги

Головний тренер "Барселони" визнав, що почав нервувати після вилучення голкіпера каталонської команди. Гравцям стало складніше протистояти "Реалу", але компактні дії в обороні вберегли "синьо-гранатових" від проблем.

Роберт Левандовський із Суперкубком Іспанії. Фото: Reuters

Ганс-Дітер Флік вважає успіх "Барселони" результатом чіткої та грамотної командної роботи. Також тренер відзначив і настрій футболістів на матч. Каталонці детально вивчили гру суперника, до того ж у них уже був успішний досвід протистояння "Реалу" в нинішньому сезоні.

"Попри останні невдачі, наша мета залишилася незмінною. Вона полягає в тому, щоб перемагати й вигравати титули. Усе в команді підпорядковане цій меті. Успіх у матчі з "Реалом" нам забезпечила гра в обороні. Кожну секунду матчу футболісти знали, що треба робити. Голи стали окрасою поєдинку. Ми вчимося в кожній грі", — заявив Флік.

Нагадаємо, головний тренер "Реала" Карло Анчелотті назвав єдиного гравця, до якого в нього немає претензій після Суперкубка Іспанії.

Мадридський "Реал" збирається продати частину футболістів, у списку опинився й Андрій Лунін.

"Барселона" теж готується до трансферу одного з гравців, за якого ще недавно клубу пропонували великі гроші.