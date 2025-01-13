Крупський не гратиме за Металіст 1925 — гравець йде з клубу

Ілля Крупський під час матчу. Фото: instagram.com/krupskiy_27/

Кандидат до збірної України Ілля Крупський не виступатиме за харківський "Металіст 1925" у нинішньому сезоні. Агент футболіста вважає, що його підопічний не вартий гравця у Першій лізі.

Крупського чекає оренда в один із зарубіжних клубів, повідомляє "ТаТоТаке".

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Ілля Крупський підписав контракт із "Металістом 1925", але це не означає, що 20-річний футболіст збирається виступати в Першій лізі. Він стане повноцінним гравцем харківської команди тільки після її повернення в УПЛ.

Ілля Крупський в формі "Ворскли". Фото: instagram.com/krupskiy_27/

Де виступатиме Крупський

При підписанні договору гравця з "Металістом 1925" сторони обговорили пункт, згідно з яким футболіст приєднається до команди тільки в елітному дивізіоні. Харків'яни є одним із фаворитів на підвищення в класі та розраховують наприкінці сезону здобути путівку в УПЛ.

Найближчі пів року Крупський проведе в оренді в іншій команді. На гравця претендує болгарський "Лудогорець". Інтерес до нього приписують і польському клубу "Ракув". Однак не можна виключати варіанту, згідно з яким Крупський гратиме в одній з українських команд. Оренда не передбачатиме права викупу його контракту.

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