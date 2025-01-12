Трабзонспор зробив нову пропозицію Шахтарю щодо Зубкова — деталі

Гравець "Шахтаря" і збірної України Олександр Зубков. Фото: instagram.com/fcshakhtar

Зимове трансферне вікно відкрито з початку січня. Клуби продовжують шукати кадри на другу частину сезону.

Турецький "Трабзонспор" зробив нову пропозицію "Шахтарю" щодо купівлі гравця збірної України Олександра Зубкова, повідомляє Fotomac.

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Мова йде про 4 мільйони євро плюс бонуси. Раніше ЗМІ писали, що "Шахтар" хоче за гравця вдвічі більше.

Гравець донецького "Шахтаря" Олександр Зубков. Фото: instagram.com/zubiksane4ka

Олександр Зубков та клуби

Журналісти повідомляли про активний інтерес до Зубкова з боку клубів з американської ліги MLS.

Також звучали чутки, що Зубков вже нібито погодився на перехід до "Трабзонспора". Втім, потім стало відомо, що переговори продовжуються.

Олександр Зубков цього сезону зіграв 19 поєдинків за "Шахтар", у яких забив 7 м'ячів та зробив 6 гольових передач.

Нагадаємо, про предметний інтерес до Зубкова з боку американського клуба стало відомо наприкінці грудня.

Ще раніше ЗМІ вже навіть озвучували зарплату Зубкова у "Трабзонспорі".