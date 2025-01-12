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Турецький клуб наполегливо бореться за гравця збірної України

12 січня 2025 20:30
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Трабзонспор зробив нову пропозицію Шахтарю щодо Зубкова — деталі
Гравець "Шахтаря" і збірної України Олександр Зубков. Фото: instagram.com/fcshakhtar
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Зимове трансферне вікно відкрито з початку січня. Клуби продовжують шукати кадри на другу частину сезону.

Турецький "Трабзонспор" зробив нову пропозицію "Шахтарю" щодо купівлі гравця збірної України Олександра Зубкова, повідомляє Fotomac.

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Мова йде про 4 мільйони євро плюс бонуси. Раніше ЗМІ писали, що "Шахтар" хоче за гравця вдвічі більше.

Олександр Зубков
Гравець донецького "Шахтаря" Олександр Зубков. Фото: instagram.com/zubiksane4ka

Олександр Зубков та клуби 

Журналісти повідомляли про активний інтерес до Зубкова з боку клубів з американської ліги MLS. 

Також звучали чутки, що Зубков вже нібито погодився на перехід до "Трабзонспора". Втім, потім стало відомо, що переговори продовжуються. 

Олександр Зубков цього сезону  зіграв 19 поєдинків за "Шахтар", у яких забив 7 м'ячів та зробив 6 гольових передач. 

Нагадаємо, про предметний інтерес до Зубкова з боку американського клуба стало відомо наприкінці грудня

Ще раніше ЗМІ вже навіть озвучували зарплату Зубкова у "Трабзонспорі"

спорт футбол Збірна України з футболу ФК Шахтар Олександр Зубков Трабзонспор

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