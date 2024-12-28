Трабзонспор пропонує Зубкову покращений контракт

Олександр Зубков. Фото: "Шахтар"

Турецький "Трабзонспор" продовжує вести переговори про трансфер вінгера "Шахтаря" та збірної України Олександра Зубкова. Футболіст нібито домовився з клубом про особисті умови.

Паблік Saha Karnesi у соцмережі X повідомив деталі особистого контракту українця.

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Олександр Зубков. Фото: Reuters

Зубков зароблятиме більше ніж у "Шахтарі"

За інформацією джерела, "Трабзонспор" зробив "Шахтарю" офіційну пропозицію про трансфер за 3,2 млн євро. При цьому турецький клуб виплатить усю суму за 28-річного гравця двома траншами.

Також турецький гранд провів переговори щодо особистого контракту. Зубков зароблятиме 950 тисяч євро на рік. Джерела стверджують, що у "Шахтарі" Олександр отримує 650 тисяч євро.

Цього сезону Зубков продемонстрував відмінну результативність, відзначившись п'ятьма голами та п'ятьма асистами у 12 іграх за клуб. Його поточний контракт розрахований до 30 червня 2027 року. За даними авторитетного порталу Transfermarkt, вартість футболіста становить 8 мільйонів євро.

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