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Известно, сколько Зубкову будут платить в Турции

28 декабря 2024 23:59
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Трабзонспор предлагает Зубкову улучшенный контракт
Александр Зубков. Фото: "Шахтер"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Турецкий "Трабзонспор" продолжает вести переговоры о трансфере вингера "Шахтера" и сборной Украины Александра Зубкова. Футболист, якобы, договорился с клубом об личных условиях.

Паблик Saha Karnesi в соцсети X сообщил детали личного контракта украинца.

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Александр Зубков
Александр Зубков. Фото: Reuters

Зубков будет зарабатывать больше чем в "Шахтере"

По информации источника, "Трабзонспор" сделал "Шахтеру" официальное предложение о трансфере на 3,2 млн евро. При этом, турецкий клуб выплатит всю суму за 28-летнего игрока двумя траншами.

Также турецкий гранд провел переговоры по личному контракту. Зубков будет зарабатывать 950 тысяч евро в год. Источники утверждают, что в "Шахтере" Александр получает 650 тысяч евро.

В этом сезоне Зубков продемонстрировал отличную результативность, отметившись пятью голами и пятью ассистами в 12 играх за клуб. Его текущий контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. По данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 8 миллионов евро.

Напомним, тренер сборной Украины по теннису не вернулся на родину после Australian Open в 2024 году.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO Александр Усик получил статус лучшего боксера века.

Усику нашли топового оппонента для следующего боя.

футбол ФК Шахтер Футбол трансферы УПЛ Александр Зубков

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23:59 Известно, сколько Зубкову будут платить в Турции

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