Трабзонспор предлагает Зубкову улучшенный контракт

Александр Зубков. Фото: "Шахтер"

Турецкий "Трабзонспор" продолжает вести переговоры о трансфере вингера "Шахтера" и сборной Украины Александра Зубкова. Футболист, якобы, договорился с клубом об личных условиях.

Паблик Saha Karnesi в соцсети X сообщил детали личного контракта украинца.

Читайте также:

Александр Зубков. Фото: Reuters

Зубков будет зарабатывать больше чем в "Шахтере"

По информации источника, "Трабзонспор" сделал "Шахтеру" официальное предложение о трансфере на 3,2 млн евро. При этом, турецкий клуб выплатит всю суму за 28-летнего игрока двумя траншами.

Также турецкий гранд провел переговоры по личному контракту. Зубков будет зарабатывать 950 тысяч евро в год. Источники утверждают, что в "Шахтере" Александр получает 650 тысяч евро.

В этом сезоне Зубков продемонстрировал отличную результативность, отметившись пятью голами и пятью ассистами в 12 играх за клуб. Его текущий контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. По данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 8 миллионов евро.

Напомним, тренер сборной Украины по теннису не вернулся на родину после Australian Open в 2024 году.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO Александр Усик получил статус лучшего боксера века.

Усику нашли топового оппонента для следующего боя.