Александр Зубков согласовал переход в Трабзонспор

Игроки донецкого "Шахтера". Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" вскоре может продать одного из своих лидеров. Александр Зубков решился на переход в другую команду.

Об этом сообщил турецкий инсайдер Сердар.

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По информации источника, "Трабзонспор" начал переговоры о трансфере Зубкова и сделал официальное предложение в размере 3,5 миллиона евро + бонусы.

Сердар отметил, что Александр уже согласовал условия личного контракта с "Трабзонспором".

Отметим, что 28-летний Зубков ранее уже выступал за рубежом. Воспитанник "Шахтера" в сезонах 2020-2022 гг. выступал за венгерский "Ференцварош".

В текущем сезоне Зубков забил пять мячей и отдал пять ассистов в 12 матчах за клуб. Действующий контракт футболиста действует до 30 июня 2027 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в восемь миллионов евро.

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