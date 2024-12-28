Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Лідер Шахтаря погодився перейти у європейський клуб arrow

Лідер Шахтаря погодився перейти у європейський клуб

28 грудня 2024 19:59
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Олександр Зубков погодив перехід до Трабзонспору
Гравці донецького "Шахтаря". Фото: "Шахтар"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Донецький "Шахтар" незабаром може продати одного зі своїх лідерів. Олександр Зубков вирішив перейти до іншої команди.

Про це повідомив турецький інсайдер Сердар.

Читайте також:
Олександр Зубков
Олександр Зубков. Фото: "Шахтар"

"Шахтар" втратить лідера команди

За інформацією джерела, "Трабзонспор" розпочав переговори щодо трансферу Зубкова та зробив офіційну пропозицію на суму 3,5 мільйона євро + бонуси.

Сердар зазначив, що Олександр вже узгодив умови особистого контракту з "Трабзонспором".

Зазначимо, що 28-річний Зубков раніше вже виступав за кордоном. Вихованець "Шахтаря" у сезонах 2020-2022 років грав за угорський "Ференцварош".

У поточному сезоні Зубков забив п’ять голів і віддав п’ять асистів у 12 матчах за клуб. Чинний контракт футболіста діє до 30 червня 2027 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у вісім мільйонів євро.

Нагадаємо, після Відкритого чемпіонату Австралії 2024 року на батьківщину не повернувся тренер-масажист збірної України з тенісу.

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан святкувала Різдво з коханим нареченим та його родиною в Італії.

Олександр Усик визнаний найкращим боксером XXI століття — він обійшов братів Кличків.

футбол ФК Шахтар Футбол трансфери УПЛ Олександр Зубков Трабзонспор

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:20 Гравця Динамо видалили з поля через зламаний ніс суперника

20:21 Небезпека у більшості областей — прогноз погоди на завтра

19:59 Лідер Шахтаря погодився перейти у європейський клуб

19:57 Окупанти з артилерії обстріляли Херсонщину — поранено двоє дітей

19:55 Військовий відповів, чи має Росія сили для прориву на Харківщині

Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова - 80x80

Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова

19:35 У Грузії триває масштабна акція протесту "Ланцюг єдності" — відео

19:20 Зеленський анонсував важливі кадрові зміни — відеозвернення

19:12 ГУР розкрило втрати північнокорейських бійців у війні з Україною

18:37 У Києві чоловік наїхав на працівника ТЦК, той розбив в авто скло

18:34 Одеський "Привоз" — як змінилися ціни за рік

21:20 Гравця Динамо видалили з поля через зламаний ніс суперника

20:21 Небезпека у більшості областей — прогноз погоди на завтра

19:59 Лідер Шахтаря погодився перейти у європейський клуб

19:57 Окупанти з артилерії обстріляли Херсонщину — поранено двоє дітей

19:55 Військовий відповів, чи має Росія сили для прориву на Харківщині

Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова - 80x80

Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова

19:35 У Грузії триває масштабна акція протесту "Ланцюг єдності" — відео

19:20 Зеленський анонсував важливі кадрові зміни — відеозвернення

19:12 ГУР розкрило втрати північнокорейських бійців у війні з Україною

18:37 У Києві чоловік наїхав на працівника ТЦК, той розбив в авто скло

18:34 Одеський "Привоз" — як змінилися ціни за рік

06:59 Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова

06:14 Буковель чи Куршевель — на якому курорті відпочивати дешевше

27 грудня 2024

06:40 Оновились ціни на чормет в Україні — вартість брухту у грудні

26 грудня 2024

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

25 грудня 2024

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

Text

13:51 Росія експлуатує студентів для виробництва БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп пояснив, чим загрожує демобілізація військових

27 грудня 2024
Text

22:33 Вибухи звучать у Росії не просто так — Юсов про удари дронами

Text

21:29 Нардеп пояснив, що мотивує бійців КНДР здаватися в полон

Text

21:00 Українські дрони та виробництво ракет у Росії — інтерв'ю з Юсовим

Text

19:01 Нардеп повідомив, від чого зазнають поранень українські бійці

Text

19:00 Що чекає Україну за каденції Трампа — інтерв'ю Новини.LIVE

Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова - 80x80

Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова

Text

17:50 Зеленський відповів на заяви РФ про переговори — ефір Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник у відставці сказав, чому варто мобілізувати 18-річних

Text

13:00 Сирський зробив термінову заяву щодо мобілізації — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку

26 грудня 2024

08:00 Фіндопомога від ЮНІСЕФ — хто може отримати 11 тис. грн