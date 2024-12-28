Олександр Зубков погодив перехід до Трабзонспору

Гравці донецького "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" незабаром може продати одного зі своїх лідерів. Олександр Зубков вирішив перейти до іншої команди.

Про це повідомив турецький інсайдер Сердар.

Читайте також:

Олександр Зубков. Фото: "Шахтар"

"Шахтар" втратить лідера команди

За інформацією джерела, "Трабзонспор" розпочав переговори щодо трансферу Зубкова та зробив офіційну пропозицію на суму 3,5 мільйона євро + бонуси.

Сердар зазначив, що Олександр вже узгодив умови особистого контракту з "Трабзонспором".

Зазначимо, що 28-річний Зубков раніше вже виступав за кордоном. Вихованець "Шахтаря" у сезонах 2020-2022 років грав за угорський "Ференцварош".

У поточному сезоні Зубков забив п’ять голів і віддав п’ять асистів у 12 матчах за клуб. Чинний контракт футболіста діє до 30 червня 2027 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у вісім мільйонів євро.

Нагадаємо, після Відкритого чемпіонату Австралії 2024 року на батьківщину не повернувся тренер-масажист збірної України з тенісу.

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан святкувала Різдво з коханим нареченим та його родиною в Італії.

Олександр Усик визнаний найкращим боксером XXI століття — він обійшов братів Кличків.