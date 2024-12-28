Олександр Зубков погодив перехід до Трабзонспору

Лідер Шахтаря погодився перейти у європейський клуб
Донецький "Шахтар" незабаром може продати одного зі своїх лідерів. Олександр Зубков вирішив перейти до іншої команди.
Про це повідомив турецький інсайдер Сердар.
"Шахтар" втратить лідера команди
За інформацією джерела, "Трабзонспор" розпочав переговори щодо трансферу Зубкова та зробив офіційну пропозицію на суму 3,5 мільйона євро + бонуси.
Сердар зазначив, що Олександр вже узгодив умови особистого контракту з "Трабзонспором".
Зазначимо, що 28-річний Зубков раніше вже виступав за кордоном. Вихованець "Шахтаря" у сезонах 2020-2022 років грав за угорський "Ференцварош".
У поточному сезоні Зубков забив п’ять голів і віддав п’ять асистів у 12 матчах за клуб. Чинний контракт футболіста діє до 30 червня 2027 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у вісім мільйонів євро.
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