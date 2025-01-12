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Динамо перегляне відомого бразильця, який вже грав в УПЛ

12 січня 2025 16:57
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Динамо може підписати бразильця з Руха — що відомо
Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Українські клуби продовжують розглядати варіанти підсилення на другу частину сезону. Це стосується і лідерів УПЛ.

Київське "Динамо" запросило на перегляд досвідченого бразильського опорного півзахисника Едсона, повідомляє інсайдер Ігор Бурбас

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Контракт Едсона належить львівському "Руху". Сам гравець недавно повернувся з оренди в мексиканському "Хуаресі".
 

Що відомо про Едсона

Бразильський півзахисник Едсон перейшов до "Руха" з бразильської "Байі" взимку 2022 року.

Його контракт з львівським клубом діє до 31 грудня 2025 року.

У лютому минулого року гравець на правах оренди перейшов до мексиканського "Хуареса". Мексиканці мали опцію викупу, але, схоже, вирішили нею не користуватись.

Цього сезону Едсон відіграв за "Хуарес" 13 поєдинків, результативних дій на його рахунку немає.

Раніше ЗМІ писали про інтерес до бразильця з боку "Шахтаря".

Нагадаємо, зірковий форвард "Наполі" Хвіча Кварацхелія перейде до французького топклубу. 

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