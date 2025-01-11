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Лідер збірної Грузії після конфлікту з Каладзе знайшов новий клуб

11 січня 2025 19:35
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Хвіча Кварацхелія переходить з Наполі до ПСЖ — деталі
Гравець італійського "Наполі" Хвіча Кварацхелія. Фото: instagram.com/kvara7
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

У Європі скоро офіційно підтвердять один із найгучніших трансферів зими. Принаймні, так стверджує відомий інсайдер.

Французький ПСЖ узгодив контракт з вінгером італійського "Наполі" та збірної Грузії Хвічею Кварацхелією, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Для Хвічі пропонують п'ятирічний контракт та більшу у 4-5 разів зарплату, ніж він отримує в Італії.

Чим відомий Кварацхелія

Хвіча Кварацхелія перейшов до "Наполі" у липні 2022 року за 13,3 мільйони євро. Його контракт з італійським клубом закінчується у червні 2027 року.

Кварацхелія цього сезону зіграв 19 матчів за "Наполі", у яких забив п'ять м'ячів та віддав три гольові передачі.

У грудні Хвіча Кварацхелія отримав порцію серйозної критики від мера Тбілісі, колишнього футболіста Кахи Каладзе. Той розкритикував Хвічу за підтримку антиурядових протестів.

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спорт футбол ПСЖ Наполі Хвіча Кварацхелія Збірна Грузії з футболу

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19:54 Воїн заявив, що ЗСУ могли увійти в Донецьк ще влітку 2023 року

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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