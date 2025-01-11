Хвіча Кварацхелія переходить з Наполі до ПСЖ — деталі

Гравець італійського "Наполі" Хвіча Кварацхелія. Фото: instagram.com/kvara7

У Європі скоро офіційно підтвердять один із найгучніших трансферів зими. Принаймні, так стверджує відомий інсайдер.

Французький ПСЖ узгодив контракт з вінгером італійського "Наполі" та збірної Грузії Хвічею Кварацхелією, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Читайте також:

Для Хвічі пропонують п'ятирічний контракт та більшу у 4-5 разів зарплату, ніж він отримує в Італії.

Чим відомий Кварацхелія

Хвіча Кварацхелія перейшов до "Наполі" у липні 2022 року за 13,3 мільйони євро. Його контракт з італійським клубом закінчується у червні 2027 року.

Кварацхелія цього сезону зіграв 19 матчів за "Наполі", у яких забив п'ять м'ячів та віддав три гольові передачі.

У грудні Хвіча Кварацхелія отримав порцію серйозної критики від мера Тбілісі, колишнього футболіста Кахи Каладзе. Той розкритикував Хвічу за підтримку антиурядових протестів.

Нагадаємо, українська бійчиня ММА провела перший титульний бій після перерви.

Українська плавчиня Яна Клочкова продовжує мовчати, відомо, де вона зараз.

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід показала нові фото з підготовки до сезону.

Англійський "Евертон" змінив головного тренера.

Голкіпер збірної України та мадридського "Реала" Андрій Лунін скоро змінить клуб.