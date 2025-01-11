Евертон визначився з новим головним тренером — хто очолить клуб

Новий головний тренер "Евертона" Девід Моєс. Фото: whufc.com

Один з англійських клубів швидко знайшов заміну тренеру, якого нещодавно звільнили. Новим наставником стала "жива легенда" клубу.

Новим головним тренером ліверпульського "Евертона" стане відомий шотландський спеціаліст Девід Моєс, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Таким чином, Моєс замінить Шона Дайча, якого звільнили з клубу 9 січня. Цікаво, що це не перша поява Моєса в клубі.

Девід Моєс та "Евертон"

Це вже друга поява Девіда Моєса в "Евертоні". Шотландець очолював клуб з 2002 до 2013 року.

Крім того, Моєс під час своєї тренерської кар'єри також очолював "Манчестер Юнайтед", "Реал Сосьєдад", "Сандерленд" та "Вест Гем".

Під час роботи у "Вест Гемі" він тренував іншого відомого українського футболіста Андрія Ярмоленка.

Контракт Моєса з "Евертоном" розрахований до 2027 року. Новий клуб шотландця після 20 турів знаходиться на 16 місці в турнірній таблиці, випереджаючи зону вильоту на одне очко.

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