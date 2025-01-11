Эвертон определился с новым главным тренером — кто возглавит клуб

Новый главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес. Фото: whufc.com

Один из английских клубов быстро нашел замену тренеру, которого недавно уволили. Новым наставником стала "живая легенда" клуба.

Новым главным тренером ливерпульского "Эвертона" станет известный шотландский специалист Дэвид Мойес, сообщает официальный сайт клуба.

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Таким образом, Мойес заменит Шона Дайча, которого уволили из клуба 9 января. Интересно, что это не первое появление Мойеса в клубе.

Дэвид Мойес и "Эвертон"

Это уже второе появление Дэвида Мойеса в "Эвертоне". Шотландец возглавлял клуб с 2002 по 2013 год.

Кроме того, Мойес во время своей тренерской карьеры также возглавлял "Манчестер Юнайтед", "Реал Сосьедад", "Сандерленд" и "Вест Хэм".

Под время работы в "Вест Хэме" он тренировал другого известного украинского футболиста Андрея Ярмоленко.

Контракт Мойеса с "Эвертоном" рассчитан до 2027 года. Новый клуб шотландца после 20 туров находится на 16 месте в турнирной таблице, опережая зону вылета на одно очко.

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