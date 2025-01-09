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Клуб українця звільнив головного тренера за три години до матчу

9 січня 2025 20:25
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Евертон звільнив головного тренера — що відомо
Колишній головний тренер "Евертона" Шон Дайч. Фото: REUTERS/Dylan Martinez
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

У англійській Прем'єр-лізі відбулось чергове тренерське звільнення. Цього разу без тренера залишився клуб українця.

Нове керівництво "Евертона", за який грає українець Віталій Миколенко, вирішило звільнити головного тренера команди Шона Дайча, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Тимчасово керувати командою будуть тренер U-18 Лейтон Бейнс та капітан команди Шеймус Коулмен. Цікаво, що звільнення Дайча відбулося за кілька годин до сьогоднішнього матчу "Евертона" у Кубку Англії. 

Девід Моєс на матчі
Один із кандидатів на пост тренера "Евертона" Девід Моєс (ліворуч). Фото: REUTERS/Phil Noble

Хто замінить Дайча

За даними інсайдерів, найбільш вірогідними кандидатурами наступників Дайча є португалець Пауло Фонсека та шотландець Девід Моєс. Останній вже очолював "Евертон" раніше.

"Евертон" на цей час посідає 16 місце у чемпіонаті Англії. Після 19 зіграних матчів у них лише 17 очок. Вони випереджають зону вильоту лише на одне очко. 

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спорт футбол Евертон Віталій Миколенко АПЛ

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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