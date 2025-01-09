Евертон звільнив головного тренера — що відомо

Колишній головний тренер "Евертона" Шон Дайч. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

У англійській Прем'єр-лізі відбулось чергове тренерське звільнення. Цього разу без тренера залишився клуб українця.

Нове керівництво "Евертона", за який грає українець Віталій Миколенко, вирішило звільнити головного тренера команди Шона Дайча, повідомляє офіційний сайт клубу.

Читайте також:

Тимчасово керувати командою будуть тренер U-18 Лейтон Бейнс та капітан команди Шеймус Коулмен. Цікаво, що звільнення Дайча відбулося за кілька годин до сьогоднішнього матчу "Евертона" у Кубку Англії.

Один із кандидатів на пост тренера "Евертона" Девід Моєс (ліворуч). Фото: REUTERS/Phil Noble

Хто замінить Дайча

За даними інсайдерів, найбільш вірогідними кандидатурами наступників Дайча є португалець Пауло Фонсека та шотландець Девід Моєс. Останній вже очолював "Евертон" раніше.

"Евертон" на цей час посідає 16 місце у чемпіонаті Англії. Після 19 зіграних матчів у них лише 17 очок. Вони випереджають зону вильоту лише на одне очко.

Нагадаємо, колишня українська плавчиня Яна Клочкова більше не мешкає в Україні.

Голкіпер збірної України Андрій Лунін може залишити мадридський "Реал".

"Олександрія" цікавиться гравцем з чемпіонату Франції.

Київське "Динамо" знайшло кандидата на найбільш проблемну позицію.

"Ворскла" планує підписати відомого українського форварда.