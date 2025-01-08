Моуриньо може очолити Евертон — деталі

Португальський тренер Жозе Моуріньо. Фото: REUTERS/Murad Sezer

В одному з клубів АПЛ зовсім скоро можуть статися радикальні зміни. Вони пов'язані насамперед з персоною головного тренера.

Наставник турецького "Фенербахче" Жозе Моуріньо може очолити англійський "Евертон", повідомляє Goodison News.

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Жозе Моуріньо під час матчу. Фото: REUTERS/Murad Sezer

Що відомо про ситуацію в "Евертоні"

В "Евертоні" серйозно розглядають варіант щодо звільнення нинішнього наставника команда Шона Дайча. Клуб наразі на 16 позиції в таблиці АПЛ, що навряд чи подобається новому керівництву на чолі з Фрідкиним.

Моуріньо вже не раз працював в Англії. У різні роки він очолював "Челсі", "Манчестер Юнайтед" та "Тоттенхем".

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