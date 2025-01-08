Моуриньо може очолити Евертон — деталі

Моуріньо може очолити клуб гравця збірної України
В одному з клубів АПЛ зовсім скоро можуть статися радикальні зміни. Вони пов'язані насамперед з персоною головного тренера.
Наставник турецького "Фенербахче" Жозе Моуріньо може очолити англійський "Евертон", повідомляє Goodison News.
За цей клуб грає українець Віталій Миколенко. Нещодавно йому запропонували новий контракт.
Що відомо про ситуацію в "Евертоні"
В "Евертоні" серйозно розглядають варіант щодо звільнення нинішнього наставника команда Шона Дайча. Клуб наразі на 16 позиції в таблиці АПЛ, що навряд чи подобається новому керівництву на чолі з Фрідкиним.
Моуріньо вже не раз працював в Англії. У різні роки він очолював "Челсі", "Манчестер Юнайтед" та "Тоттенхем".
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