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Моуриньо может возглавить клуб игрока сборной Украины

8 января 2025 22:30
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Моуриньо может возглавить Эвертон — детали
Португальский тренер Жозе Моуриньо. Фото: REUTERS/Murad Sezer
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

В одном из клубов АПЛ совсем скоро могут произойти радикальные изменения. Они связаны в первую очередь с персоной главного тренера.

Наставник турецкого "Фенербахче" Жозе Моуриньо может возглавить английский "Эвертон", сообщает Goodison News.

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За этот клуб играет украинец Виталий Миколенко. Недавно ему предложили новый контракт.

Жозе Моуриньо во время матча
Жозе Моуриньо во время матча. Фото: REUTERS/Murad Sezer

Что известно о ситуации в "Эвертоне"

В "Эвертоне" серьезно рассматривают возможное увольнение нынешнего наставника команда Шона Дайча. Клуб сейчас идет на 16 позиции в таблице АПЛ, что вряд ли нравится новому руководству во главе с Фридкиным.

Моуриньо уже не раз работал в Англии. В разные годы он возглавлял "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

Напомним, бывший главный тренер "Динамо" может начать работу в "Полесье".

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спорт футбол Эвертон Жозе Моуринью АПЛ

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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