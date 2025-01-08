Моуриньо может возглавить Эвертон — детали

Португальский тренер Жозе Моуриньо. Фото: REUTERS/Murad Sezer

В одном из клубов АПЛ совсем скоро могут произойти радикальные изменения. Они связаны в первую очередь с персоной главного тренера.

Наставник турецкого "Фенербахче" Жозе Моуриньо может возглавить английский "Эвертон", сообщает Goodison News.

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Жозе Моуриньо во время матча. Фото: REUTERS/Murad Sezer

Что известно о ситуации в "Эвертоне"

В "Эвертоне" серьезно рассматривают возможное увольнение нынешнего наставника команда Шона Дайча. Клуб сейчас идет на 16 позиции в таблице АПЛ, что вряд ли нравится новому руководству во главе с Фридкиным.

Моуриньо уже не раз работал в Англии. В разные годы он возглавлял "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

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