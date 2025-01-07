Ілон Маск може придбати Ліверпуль — що відомо

Маск може придбати один із клубів АПЛ
У лідера англійської Прем'єр-ліги може змінитись власник. Принаймні, про це звучать серйозні натяки.
Батько американського мультимільярдера Ілона Маска заявив, що його син зацікавлений у тому, щоб придбати "Ліверпуль", пише DaveOCKOP.
Еррол Маск стверджує, що його сім'я прив'язана до Ліверпуля. І його син хотів би стати власником клубу.
🚨 BREAKING NEWS: Errol Musk, father of Elon Musk: “Does your son want to buy Liverpool Football Club?” the host asked on Times Radio via TalkSport.— DaveOCKOP (@DaveOCKOP) January 7, 2025
“I can't comment on that, they'll raise the price.”
“Oh yes, [he has expressed a desire], but that doesn't mean he's buying it.”… pic.twitter.com/Mp3G4wadFg
Що сказав Еррол Маск
"Він хотів би цього, очевидно. Всі хотіли б, в тому числі я", — зазначив батько Маска.
Він додав, що бабуся Ілона Маска народилася в Ліверпулі, і у них є родичі в Ліверпулі.
"Нам пощастило знати багатьох з The Beatles, тому що вони виросли з деякими членами моєї родини. Знаєте, ми прив’язані до Ліверпуля", — резюмував він.
"Ліверпуль" зараз очолює турнірну таблицю АПЛ. Він має 46 очок після 19 зіграних матчів і випереджає найближчого переслідувача на шість пунктів.
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