Ілон Маск може придбати Ліверпуль — що відомо

Мультимільярдер Ілон Маск. Фото: REUTERS/David Swanson

У лідера англійської Прем'єр-ліги може змінитись власник. Принаймні, про це звучать серйозні натяки.

Батько американського мультимільярдера Ілона Маска заявив, що його син зацікавлений у тому, щоб придбати "Ліверпуль", пише DaveOCKOP.

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Еррол Маск стверджує, що його сім'я прив'язана до Ліверпуля. І його син хотів би стати власником клубу.

🚨 BREAKING NEWS: Errol Musk, father of Elon Musk: “Does your son want to buy Liverpool Football Club?” the host asked on Times Radio via TalkSport.



“I can't comment on that, they'll raise the price.”



“Oh yes, [he has expressed a desire], but that doesn't mean he's buying it.”… pic.twitter.com/Mp3G4wadFg — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) January 7, 2025

Що сказав Еррол Маск

"Він хотів би цього, очевидно. Всі хотіли б, в тому числі я", — зазначив батько Маска.

Він додав, що бабуся Ілона Маска народилася в Ліверпулі, і у них є родичі в Ліверпулі.

"Нам пощастило знати багатьох з The Beatles, тому що вони виросли з деякими членами моєї родини. Знаєте, ми прив’язані до Ліверпуля", — резюмував він.

"Ліверпуль" зараз очолює турнірну таблицю АПЛ. Він має 46 очок після 19 зіграних матчів і випереджає найближчого переслідувача на шість пунктів.

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