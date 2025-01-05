Ліверпуль та Манчестер Юнайтед зіграли у результативну нічию — деталі

Гравець "Ліверпуля" Мохамед Салах під час матчу з "МЮ". Фото: instagram.com/liverpoolfc

В англійській Прем'єр-лізі зіграно центральний матч туру. Його могли перенести через снігопад, але у підсумку він відбувся і став окрасою туру.

"Ліверпуль" на домашньому стадіоні зіграв внічию з "Манчестер Юнайтед", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Рахунок матчу — 2:2. "Манчестер Юнайтед" міг вирвати перемогу на останніх секундах, але промахнувся Гаррі Магвайр.

Як зіграли "Ліверпуль" та "Манчестер Юнайтед"

Перший тайм був, м'яко кажучи, не надто цікавим. Два удари в площину на обидві команди і жовта картка Діого Далоту з "МЮ" — це весь підсумок перших 45 хвилин.

У другій половині ситуація змінилася. На 52 хвилині рахунок відкрив центральний захисник "МЮ" Лісандро Мартінес.

Через 7 хвилин його зрівняв гравець "Ліверпуля" Коді Гакпо.

На 70 хвилині "Ліверпуль" вийшов вперед. З пенальті відзначився Мохамед Салах.

На 80 хвилині рахунок знову зрівнявся. М'яч забив гравець "МЮ" Амад Діалло.

Усього на двох команди нанесли 32 удари по воротах, 10 з них були в площину.

Після цього матчу "Ліверпуль" продовжує очолювати турнірну таблицю АПЛ, маючи 46 очок. "Манчестер Юнайтед" станом на зараз знаходиться на 13 позиції (23 очка).

"Ліверпуль" — "Манчестер Юнайтед" — 2:2

Голи: Гакпо, 59, Салах, 70 (пен) — Мартінес, 52, Діалло, 80

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