Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Ліверпуль та МЮ зіграли "вогняний" матч в АПЛ arrow

Ліверпуль та МЮ зіграли "вогняний" матч в АПЛ

5 січня 2025 20:57
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Ліверпуль та Манчестер Юнайтед зіграли у результативну нічию — деталі
Гравець "Ліверпуля" Мохамед Салах під час матчу з "МЮ". Фото: instagram.com/liverpoolfc
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

В англійській Прем'єр-лізі зіграно центральний матч туру. Його могли перенести через снігопад, але у підсумку він відбувся і став окрасою туру. 

"Ліверпуль" на домашньому стадіоні зіграв внічию з "Манчестер Юнайтед", повідомляє портал Новини.LIVE. 

Читайте також:

Рахунок матчу — 2:2. "Манчестер Юнайтед" міг вирвати перемогу на останніх секундах, але промахнувся Гаррі Магвайр. 

Як зіграли "Ліверпуль" та "Манчестер Юнайтед" 

Перший тайм був, м'яко кажучи, не надто цікавим. Два удари в площину на обидві команди і жовта картка Діого Далоту з "МЮ" — це весь підсумок перших 45 хвилин. 

У другій половині ситуація змінилася. На 52 хвилині рахунок відкрив центральний захисник "МЮ" Лісандро Мартінес. 

Через 7 хвилин його зрівняв гравець "Ліверпуля" Коді Гакпо.

На 70 хвилині "Ліверпуль" вийшов вперед. З пенальті відзначився Мохамед Салах. 

На 80 хвилині рахунок знову зрівнявся. М'яч забив гравець "МЮ" Амад Діалло. 

Усього на двох команди нанесли 32 удари по воротах, 10 з них були в площину. 

Після цього матчу "Ліверпуль" продовжує очолювати турнірну таблицю АПЛ, маючи 46 очок. "Манчестер Юнайтед" станом на зараз знаходиться на 13 позиції (23 очка).

 "Ліверпуль" — "Манчестер Юнайтед" — 2:2

Голи: Гакпо, 59, Салах, 70 (пен) — Мартінес, 52, Діалло, 80

Нагадаємо, з'явились кандидати, які можуть замінити Сергія Реброва на чолі збірної України. 

Київське "Динамо" готується продати одного із своїх відомих гравців. 

Українець може стати основним голкіпером іспанської "Жирони". 

"Борнмут" встановив історичний рекорд, до якого долучився Ілля Забарний. 

спорт футбол Манчестер Юнайтед Ліверпуль АПЛ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:21 ЗС Британії визнають перегони FPV-дронів офіційним видом спорту

21:18 В Армії+ з'явиться електронний документ для всіх військових

20:58 У Києві сталася пожежа в квартирі — загинули дві людини

20:55 Зима лютуватиме — прогноз погоди у Львові на завтра

20:35 Графіки на завтра — чи вимикатимуть світло в Одесі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:29 РФ обстріляла приватні будинки й лікарню на Харківщині — фото

20:20 Чи буде мороз на Водохреща — синоптики дали прогноз погоди

20:07 У Курську лунають потужні вибухи — росіяни публікують відео

20:00 Відпустка за сімейними обставинами — права військового

19:43 В Індії розбився гелікоптер берегової охорони — відео

21:21 ЗС Британії визнають перегони FPV-дронів офіційним видом спорту

21:18 В Армії+ з'явиться електронний документ для всіх військових

20:58 У Києві сталася пожежа в квартирі — загинули дві людини

20:55 Зима лютуватиме — прогноз погоди у Львові на завтра

20:35 Графіки на завтра — чи вимикатимуть світло в Одесі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:29 РФ обстріляла приватні будинки й лікарню на Харківщині — фото

20:20 Чи буде мороз на Водохреща — синоптики дали прогноз погоди

20:07 У Курську лунають потужні вибухи — росіяни публікують відео

20:00 Відпустка за сімейними обставинами — права військового

19:43 В Індії розбився гелікоптер берегової охорони — відео

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

Text

17:51 У Києві відбулась акція на підтримку військовополонених

3 січня 2025
Text

21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

Text

18:09 У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

Text

13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

Text

11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

Text

11:18 Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

Text

09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла